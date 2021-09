Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – IM PLUS – Nach seinem mehr als zweiprozentigen Kursrutsch am Vortag infolge von Zins- und Inflationssorgen dürfte sich der Dax zur Wochenmitte erst einmal fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung 0,44 Prozent fester auf 15 315 Punkte. Die Vorgaben bleiben gleichwohl negativ: So waren am New Yorker Aktienmarkt am Dienstag die unter der Debatte um höhere Zinsen besonders leidenden Technologiewerte nochmals deutlich abgesackt. Zudem droht in den USA ein Zahlungsausfall, sollten sich die Parteien dort nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. In Asien verbuchten die Handelsplätze am Mittwoch ebenfalls klare Verluste.

USA: – DEUTLICH IM MINUS – Sorgen über steigende Zinsen und einen Zahlungsausfall der USA haben den amerikanischen Börsen am Dienstag zum Teil die deutlichsten Verluste seit Mai eingebrockt. Besonders unter Verkaufsdruck standen die Technologiewerte an der Nasdaq, während Ölaktien ihre Aufwärtsbewegung fortsetzten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,63 Prozent bei 34 299,99 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 2,04 Prozent auf 4352,63 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,86 Prozent auf 14 770,30 Punkte ein. Das war sogar der höchste Verlust seit März.

ASIEN: – VERLUSTE – Belastet von schwachen Vorgaben aus den Vereinigten Staaten haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch deutlich nachgegeben. In Japan sackte der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende rund zweieinhalb Prozent auf 29 440 Punkte ab und fiel damit unter die psychologisch wichtige Marke von 30 000 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, verlor im späten Handel etwas mehr als ein Prozent. Etwas geringer fielen die Verluste in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der Hang-Seng-Index gab rund ein halbes Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.248,56 -2,09%

XDAX 15.270,89 -2,12%

EuroSTOXX 50 4.058,82 -2,56%

Stoxx50 3.474,55 -2,06%

DJIA 34.299,99 -1,63%

S&P 500 4.352,63 -2,04%

NASDAQ 100 14.770,30 -2,86%

Nikkei 225 30.170,00 -0,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,79 +0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1686 +0,02%

USD/Yen 111,40 -0,09%

Euro/Yen 130,18 -0,07%

BTC/USD 42.314,19 -0,81%

ROHÖL:

Brent 77,85 -1,24 USD

WTI 74,07 -1,22 USD

News am Morgen

Bundestagswahl

Grüne und FDP haben vorsondiert – Union will nicht auf Ampel warten

Die Spitzen von Grünen und FDP haben überraschend schon am Dienstag erste Vorgespräche über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung geführt. weiterlesen

Tourismus

Indien statt China: Thailand hofft auf Tourismus-Boom zum Lichterfest

Um den am Boden liegenden Tourismussektor wiederzubeleben, setzen die thailändischen Behörden jetzt auf Gäste aus Indien. weiterlesen

Pandemie

Virologe Drosten: Corona-Herbstwelle deutet sich mancherorts an

Der Virologe Christian Drosten hält die derzeitige Beruhigung der bundesweiten Corona-Infektionszahlen für ein vorübergehendes Phänomen. weiterlesen

Politik

Spitzentreffen von USA und EU zu Technologie und Handel

Vertreter der US-Regierung und der EU kommen an diesem Mittwoch in Pittsburgh zum ersten Treffen des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierats zusammen.weiterlesen

