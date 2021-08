Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Der Dax dürfte am Montag nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16 000 Punkten etwas schwächer eröffnen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,4 Prozent auf 15 914 Punkten. Am Freitag hatte der Dax mit 16 030 eine weitere Bestmarke erreicht, zum Handelsende aber mit moderatem Plus wieder unter der 16 000er-Marke notiert. Auch am US-amerikanischen Aktienmarkt geriet die Rekordjagd zuletzt etwas ins Stocken und in Fernost präsentierten sich die wichtigsten Handelsplätze am Morgen uneinheitlich. In China fielen Daten zum Einzelhandel und der Industrie schwächer als erwartet aus. Auch die Ausbreitung der Delta-Virusvariante vor allem in Japan schlägt weiter auf das Gemüt.

USA: – SCHWUNG ERLAHMT – An der Wall Street ist die aktuelle Rekordjagd etwas ins Stocken gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial und der breiter gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel am Freitag noch einmal jeweils Bestmarken erreicht, doch beim Dow ließ der Schwung schnell wieder nach. Jüngste Konjunkturdaten dämpften etwas die Laune der Anleger: Das Konsumklima in den USA trübte sich im August überraschend und deutlich ein. Der Dow schloss 0,04 Prozent im Plus bei 35 515,38 Punkten, verzeichnete auf Wochensicht aber einen Gewinn von 0,87 Prozent.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE TENDENZ – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens sind ohne einheitliche Tendenz in die Woche gestartet. Vorsicht bleibt an den Märkten angesichts der Corona-Lage weiter Trumpf. Der Hang Seng in Honkong büßte zuletzt 0,74 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte hingegen leicht um 0,23 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um 1,68 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Japans Wirtschaft ist im zweiten Quartal leicht gewachsen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.977,44 +0,25%

XDAX 15.982,33 +0,13%

EuroSTOXX 50 4.229,70 +0,08%

Stoxx50 3.664,18 +0,24%

DJIA 35.515,38 +0,04%

S&P 500 4.468,00 +0,16%

NASDAQ 100 15.136,68 +0,32%

Nikkei 225 27.900,00 -0,41%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,93 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1792 -0,03%

USD/Yen 109,4455 -0,14%

Euro/Yen 129,0605 -0,17%

BTC/USD 47.498,11 +1,78%

ROHÖL:

Brent 69,83 -0,76 USD

WTI 67,68 -0,76 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-leichte-verluste-nach-rekordrally/3159298/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Politik

Grundlegende Reform der Pflegefinanzierung

Verbraucherschützer fordern von der neuen Bundesregierung eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung. weiterlesen



Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Geld

Kaum noch Gratiskonten ohne Bedingungen

Kreditinstitute knüpfen der Stiftung Warentest zufolge zunehmend Bedingungen an kostenlose Girokonten. weiterlesen

Panorama

Behördenchefs sehen Handlungsbedarf bei Digitalisierung

Führungskräfte deutscher Behörden sehen nach einer aktuellen Untersuchung großen Handlungsbedarf bei der Verwaltungsdigitalisierung. weiterlesen

Politik

Briefwahl startet

Knapp sechs Wochen vor der Bundestagswahl kann am Montag die Briefwahl in Deutschland beginnen. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Varta mit Schnappatmung. TUI unentschlossen.

Oracle, Microsoft und Salesforce im Fokus

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>NEU<< Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich