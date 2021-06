Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – REKORD IN SICHTWEITE – Nach dem Angriff des Dax auf das Rekordhoch von Mitte Juni am Vortag dürfte es am Mittwoch zunächst ruhiger zugehen am deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn auf 15 706 Punkte und damit minimal über dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Am Vortag hatte dem Dax in der Spitze mit knapp 15 753 Zählern nicht mehr viel bis zu seinem Rekordhoch von fast 15 803 Punkten gefehlt.

USA: – MIT MODERATEN GEWINNEN ZU REKORDEN – An den US-Börsen ist der Rekordlauf am Dienstag mit kleinen Schritten weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial hinkt allerdings weiter hinterher. Seine frühen Gewinne verpufften zudem und so ging er letztlich mit plus 0,03 Prozent auf 34 292,29 Punkte fast unverändert aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 schloss ebenfalls mit plus 0,03 Prozent und stieg damit auf 4291,80 Punkte. Im frühen Handel allerdings war es ihm erstmals in seiner Geschichte gelungen, die Marke von 4300 Punkten zu überwinden. Ebenso stockten die vor allem mit Technologie-Aktien gespickten Nasdaq-Börsen ihre Rekorde auf und konnten sie dann auch halten. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 14 572,75 Punkte vor.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch in einem insgesamt eher ruhigen Handel keine gemeinsame Richtungs gefunden. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, stieg zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,1 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich zuletzt knapp in der Gewinnzone.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.690,59 +0,88%

XDAX 15.692,37 +0,74%

EuroSTOXX 50 4.107,51 +0,43%

Stoxx50 3.540,00 +0,22%

DJIA 34.292,29 +0,03%

S&P 500 4.291,80 +0,03%

NASDAQ 100 14.572,75 +0,33%

Nikkei 225 28.800,00 -0,81%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,07 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1900 +0,03%

USD/Yen 110,51 -0,02%

Euro/Yen 131,50 +0,02%

BTC/USD 34.787,69 +0,18%

ROHÖL:

Brent 75,07 +0,31 USD

WTI 73,47 +0,49 USD

News am Morgen

Panorama

Immer mehr Menschen leiden an Post-Covid-Syndrom

Tausende Patientinnen und Patienten in Deutschland leiden nach einer Covid-19-Erkrankung an Langzeitfolgen. weiterlesen



Finanztipp

Recht

Rente, Glücksspiel, Einwegplastik: Das ändert sich im Juli

Viele Produkte aus Einwegplastik sind in Deutschland ab dem 3. Juli verboten. Ostdeutsche Rentner können sich derweil über minimal steigende Renten freuen. weiterlesen

Panorama

Ende der Ära Löw

Das Ende kam schneller als erhofft. Mit dem Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale nach dem 0:2 im Klassiker gegen England im Wembley-Stadion ist auch Schluss für Bundestrainer Joachim Löw. weiterlesen

Geld

Fast 350 Kreditinstitute erheben Negativzinsen

Die Zahl der Kreditinstitute, die Sparern Negativzinsen aufbrummen, hat sich einer Studie zufolge innerhalb eines halben Jahres fast verdoppelt. weiterlesen

