Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD IN REICHWEITE – Dank nicht weiter steigender Zinsen bei gleichzeitigem Konjunkturoptimismus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erneut die Chance auf ein Rekordhoch. Zuletzt wurde der Leitindex Dax im vorbörslichen Handel 0,63 Prozent höher indiziert auf 15 494 Punkte. Und damit nur denkbar knapp unter dem Rekordhoch von Mitte April bei fast 15 502 Zählern. „Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüßt“, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: – ETWAS SCHWÄCHER – An der Wall Street haben am Montag die Skeptiker die Oberhand zurückgewonnen. Nachdem den US-Börsen am Freitag noch ein versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Woche gelungen war, verzeichneten die wichtigsten Aktienindizes nun wieder Verluste. Sorgen bereitete den Anlegern unter anderem der Anstieg von Covid-19-Fällen in einigen Teilen der Welt. In Singapur und Taiwan wurden die Corona-Regeln wieder verschärft. Hinzu kamen enttäuschende Einzelhandelsdaten aus China, zudem sehen die Anleger weiterhin in einer zu stark steigenden Inflation ein Risiko für die Wirtschaft. Der Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 34 327,79 Punkte nach.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 2,17 Prozent zu. Auch in Hongkong war die Stimmung freundlich, der Hang-Seng-Index gewann 1,25 Prozent. Nur der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,16 Prozent ein. Inflationssorgen verlieren zunehmend ihren Schrecken für die Aktienmärkte.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.396,62 -0,13%

XDAX 15.433,86 -0,22%

EuroSTOXX 50 4.006,84 -0,26%

Stoxx50 3.443,12 +0,01%

DJIA 34.327,79 -0,16%

S&P 500 4.163,29 -0,25%

NASDAQ 100 13.312,91 -0,60%

Nikkei 225 27.785,00 -1,85%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,77 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2164 +0,10%

USD/Yen 109,1795 -0,02%

Euro/Yen 132,8100 +0,06%

BTC/USD 45.268,58 +3,79%

ROHÖL:

Brent 69,66 +0,20 USD

WTI 66,48 +0,21 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-rekord-im-visier/3002201/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Unternehmen

Commerzbank-Führung stellt sich Aktionären

Die neue Commerzbank -Führung verspricht den Aktionären bessere Zeiten. weiterlesen



Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Panorama

Impfpriorisierung endet am 7. Juni – Kassenärzte erwarten mehr Dosen

In knapp drei Wochen soll die Impfpriorisierung enden. Gesundheitsminister Jens Spahn bat am Montagabend nach Beratungen mit seinen Länderkollegen die Menschen aber um Geduld. weiterlesen

Panorama

US-Klimabeauftragter trifft Maas und Baerbock

Der US-Klimabeauftragte John Kerry trifft am Dienstag während seines Deutschlandbesuchs Außenminister Heiko Maas (SPD) und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. weiterlesen

Panorama

Österreich erlaubt Einreise ohne Quarantäne

Österreich erlaubt ab Mittwoch die Einreise aus Deutschland ohne Quarantäne. weiterlesen

Artikel im Fokus:

E.ON – Das Ziel vor Augen! RWE – Gelingt der Aktie das Comeback?

Alibaba nach den Zahlen. Amazon in Bedrängnis.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich