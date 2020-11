Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – STABIL – Zwischen Hoffen und Bangen in der Corona-Krise dürfte der Dax am Freitag zunächst keine großen Sprünge machen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex kaum verändert auf 13 089 Punkte. Seit Tagen hält er sich in einer engen Spanne von 13 000 bis 13 300 Punkten, aus der er auch zum Wochenschluss wohl vorerst nicht ausbrechen dürfte. Die laufende Woche würde er derzeit mit einem hauchdünnen Plus beenden. Die Anleger können sich seit Tagen nicht klar entscheiden zwischen der Sorge vor den Auswirkungen hoher Infektionszahlen und der Hoffnung, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das Virus zur Verfügung stehen werden. Etwas stützend wirkt, dass es die US-Börsen am Vorabend in New York spät in den grünen Bereich schafften.

USA: – DOW LEGT LEICHT ZU – Die wichtigsten US-Börsen haben am Donnerstag doch noch allesamt in der Gewinnzone geschlossen. Im frühen Handel drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen ins Plus. Gegen Handelsende gelang dies dann auch dem Wall-Street-Börsenbarometer Dow Jones Industrial . Mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent auf 29 483,23 Punkte ging er aus dem Geschäft.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 schloss wie bereits am Vortag 0,4 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt hingegen um 0,33 Prozent nach oben und der chinesische CSI 300 legte um 0,21 Prozent zu. Nach wie vor bleiben die Märkte gefangen in der Hoffnung auf Corona-Impfstoffe und die nach wie vor hohen Infektionszahlen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13086,16 -0,88%

XDAX 13139,53 +0,15%

EuroSTOXX 50 3451,97 -0,87%

Stoxx50 3053,68 -0,84%

DJIA 29483,23 +0,15%

S&P 500 3581,87 +0,39%

NASDAQ 100 11985,430 +0,76%

Nikkei 225: 25.600,00 PKT -0,16 %

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,41 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18845 +0,05%

USD/Yen 103,7785 +0,01%

Euro/Yen 123,3410 +0,11%

ROHÖL:

Brent 44,19 -0,01 USD

WTI 41,74 +0,00 USD

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Impfstoff kommt schneller als gedacht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet schon in wenigen Wochen mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. weiterlesen

Panorama

Neuer Höchststand bei Corona-Infektionen

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) soviel neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, wie noch nie zuvor. weiterlesen

US-Wahl

Biden ärgert sich über Trump

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Blockadehaltung von Amtsinhaber Donald Trump als „völlig unverantwortlich“ bezeichnet. weiterlesen

Europa

Weltraumrat berät über Europas Rolle im All

Die für Raumfahrt zuständigen Minister der EU-Staaten sowie Vertreter der Europäischen Weltraumorganisation Esa wollen am Freitag (12 Uhr) über Europas Rolle im All beraten. weiterlesen

