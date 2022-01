Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – SCHWACH NACH RALLY – Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. Der Dax, der am Mittwoch ein Rekordhoch nur um wenige Punkte verfehlt hatte, wird vom Broker IG am Donnerstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 1,8 Prozent auf 15 985 Punkte mit deutlichen Verlusten indiziert. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der US-Notenbank Fed hervorgeht, sprachen sich einige ihrer Mitglieder dafür aus, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen. Zudem wurde wiederholt betont, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Details aus den Dezember-Protokollen der US-Notenbank (Fed) haben am Mittwoch die US-Börsen unter Druck gebracht. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der Minutes noch auf ein Rekordhoch knapp unter 37 000 Punkten gestiegen war, schloss 1,07 Prozent schwächer auf 36 407,11 Punkten.

ASIEN: – SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Kursverluste in den USA dämpften auch die Stimmung in Asien. Insbesondere Technologiewerte standen unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kräftigen Abschlag von 2,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland fiel zuletzt um 0,9 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 0,4 Prozent ein.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 16.271,75 +0,74%

XDAX 16.087,34 -0,38%

EuroSTOXX 50 4.392,15 +0,56%

Stoxx50 3.866,60 +0,06%

DJIA 36.407,11 -1,07%

S&P 500 4.700,58 -1,94%

NASDAQ 100 15.771,78 -3,12%

Nikkei 225 29.320,00 +0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,31 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1310 -0,01%

USD/Yen 115,8665 -0,22%

Euro/Yen 131,0440 -0,23%

BTC/USD $43.227,35 -6,65%

ROHÖL:

Brent 80,07 -0,73 USD

WTI 77,14 -0,71 USD

News am Morgen

Börse

Kursverluste nach verpasstem Rekordhoch

Nach dem um Haaresbreite verpassten Rekordhoch des Dax am Vortag dürfte die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA neue Rekorde erst einmal in weitere Ferne rücken lassen. weiterlesen

Panorama

Rufe nach neuen Kontaktbeschränkungen – Debatte über Impfpflicht

Vor den Beratungen von Bund und Ländern über die Corona-Lage wird angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante der Ruf nach weiteren Kontaktbeschränkungen lauter. weiterlesen

Wirtschaft

Inflation gestiegen – Höchster Stand seit 1993 möglich

Rasant gestiegene Energiepreise, Lieferengpässe und die Rücknahme der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung haben die Inflation in Deutschland im vergangenen Jahr angeheizt. weiterlesen

International

Schüsse in kasachischer Stadt Almaty – Geschäfte geplündert

Die schweren Ausschreitungen in der Republik Kasachstan dauern an. In der Millionenstadt Almaty habe es am Donnerstag vor dem Rathaus einen „heftigen Schusswechsel“ zwischen Dutzenden bewaffneten Menschen und dem Militär gegeben … weiterlesen

Mobilität

Jede sechste Neuzulassung in Großbritannien ist ein Elektroauto

Die Zahl der Auto-Neuzulassungen mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb in Großbritannien hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. weiterlesen

USA

Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols – Biden und Pelosi sprechen

Ein Jahr nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump wird am Donnerstag in Washington an den folgenschweren Angriff auf das Parlament erinnert. weiterlesen

