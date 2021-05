Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte am Mittwoch auf seinen Vortagesrekord zusteuern. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent im Plus auf 15 540 Punkte. Von der Wall Street kommt nach ruhigem Handel kaum Rückenwind. Die Anleger in Japan und China störte dies am Morgen jedoch nicht und es gab leichte Gewinne. Tags zuvor hatte sich der Dax zunächst schwungvoll aus dem Pfingstwochenende zurückgemeldet und schnell einen Höchststand von 15 568 Punkten erreicht. Es fehlten dann jedoch die Anschlusskäufe und letztlich schmolzen die Kursgewinne sogar großteils zusammen. Nun nehmen die Bullen noch einmal einen Anlauf, um einen Fehlausbruch an der Hürde von 15 500 Punkte zu vermeiden. Bereits zweimal, Mitte April und in der Vorwoche, war der Dax hier nicht weitergekommen.

USA: – KRAFTLOS – Das Thema Inflation hat die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter beschäftigt. Die Stimmung pendelte zwischen Zuversicht nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankern und Skepsis angesichts aktueller Konjunkturdaten. Die Gewinne zum Handelsauftakt bröckelten bei den wichtigen Indizes mehrheitlich komplett ab. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit minus 0,24 Prozent auf 34 312,46 Punkte letztlich knapp über seinem kurz zuvor erreichten Tagestief. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 4188,13 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich indes mit 0,12 Prozent im Plus bei 13 657,73 Zählern.

ASIEN: – STABIL – Die Börsen Asiens haben am Dienstag überwiegend moderat zugelegt. Die Anleger setzen weiterhin darauf, dass der aktuelle Inflationsanstieg nur vorübergehend ist und die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel daher nicht zu sehr und zu schnell anzieht. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,3 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen war kaum verändert und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,9 Prozent nach oben. In Südkorea hielt sich der Kospi knapp in der Gewinnzone, während es in Australien ein klein wenig nach unten ging.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.465,09 +0,18%

XDAX 15.479,94 +0,17%

EuroSTOXX 50 4.036,04 +0,01%

Stoxx50 3.443,15 -0,18%

DJIA 34.312,46 -0,24%

S&P 500 4.188,13 -0,21%

NASDAQ 100 13.657,73 +0,12%

Nikkei 225 28.405,00 -0,32%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,80 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2261 +0,08%

USD/Yen 108,77 +0,00%

Euro/Yen 133,35 +0,07%

BTC/USD 39.323,15 +2,23%

ROHÖL:

Brent 68,62 -0,03 USD

WTI 65,94 -0,13 USD

News am Morgen

Panorama

Inzidenz erstmals seit Oktober unter 50

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. weiterlesen



Panorama

Biden feiert Meilenstein

In den USA ist inzwischen die Hälfte der rund 260 Millionen Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. weiterlesen

Politik

Lindner fordert umgehend Anreize

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, endlich Impulse für Wachstum und den coronabedingt nötigen Aufholwettbewerb der Wirtschaft zu setzen. weiterlesen

Panorama

Ermittlungen gegen Trumps Firmen

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen das Immobilienunternehmen von Ex-Präsident Donald Trump einem Medienbericht zufolge entscheidend vorangetrieben. weiterlesen

