Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHTE VERLUSTE – Der Dax dürfte sich am Dienstag zunächst weiter schwer tun. Die Luft nach dem Sprung über 16 000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 894 Punkten. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste. Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

USA: – ERNEUT REKORDE – Trotz schwacher Konjunkturdaten haben die großen US-Aktienindizes am Montag erneut Rekordhochs erklommen. Erst in den letzten Handelsminuten schaffte es der Dow Jones Industrial auf ein weiteres Hoch und folgte damit dem marktbreiten S&P 500 . Die beiden Börsenbarometer setzten damit die Rekordjagd der vergangenen Woche fort. Der Dow stieg um 0,31 Prozent auf 35 625,40 Punkte und der S&P 500 rückte um 0,26 Prozent auf 4479,71 Zähler vor.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem schwachen Stsart in die Woche zuletzt um 0,14 Prozent zu. Der Hang Seng in Honkong büßte hingegen 0,68 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,39 Prozent. Robuste Konjunkturdaten halfen nicht. Die Corona-Lage mahnt weiter zur Vorsicht.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.925,73 -0,32%

XDAX 15.953,68 -0,18%

EuroSTOXX 50 4.202,44 -0,64%

Stoxx50 3.649,51 -0,40%

DJIA 35.625,40 +0,31%

S&P 500 4.479,71 +0,26%

NASDAQ 100 15.140,77 +0,03%

Nikkei 225 27.660,00 -0,86%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,81 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1769 -0,08%

USD/Yen 109,3340 +0,08%

Euro/Yen 128,6770 0,00%

BTC/USD 46.292,08 -2,52%

ROHÖL:

Brent 69,54 +0,03 USD

WTI 67,34 +0,05 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-leichte-kursverluste-erwartet/3161303/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Politik

Klöckner für umfassende Tierwohlkennzeichnung

Bundesagrarministerin Julia Klöckner setzt trotz anderer Vorstöße im Handel auf ein umfassenderes staatliches Logo für Fleisch aus besserer Tierhaltung. weiterlesen



Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Panorama

Gespräche über Rente mit 70

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, spricht sich für ein späteres Renteneintrittsalter aus. weiterlesen

Politik

Biden droht Taliban mit Vergeltung

US-Präsident Joe Biden hat den Taliban für den Fall eines Angriffs auf US-Kräfte mit einer „raschen und starken“ militärischen Reaktion gedroht. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Impfstoff-Aktien durchwachsen

BYD: Aktie lässt Federn

Allianz – Aktie setzt erstes Ausrufezeichen! Münchener Rück – Aktie mit bärenstarker Vorstellung!

Deutsche Bank und Commerzbank – Nun aber. Neue Kaufsignale in Sicht.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>NEU<< Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich