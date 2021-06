Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Eine Richtungsentscheidung für den Dax blieb am Donnerstag auch nach EZB-Signalen und US-Inflationsdaten aus. Am Freitag zeichnet sich nun mit leichten Gewinnen eine Rückkehr an die Marke von 15 600 Punkten ab. Dort sieht der Broker IG den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn. Am Montag hatte der Dax bei 15 732 Punkten noch einen Rekord erreicht. Inzwischen liegt er auf Wochensicht aber gut ein halbes Prozent im Minus. „Die Ruhe des Rentenmarktes überträgt sich auch auf den Aktienmarkt. Starke Schwankungen sind aktuell Fehlanzeige“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Auf dem Parkett überwiegt die Meinung, dass sich der aktuelle Inflationsanstieg als vorübergehend herausstellen wird.“ Das Kaufinteresse bleibe gering, Verkaufsinteresse sei jedoch ebenfalls überschaubar.

USA: – GEWINNE – Die Anleger in den USA haben sich am Donnerstag von einer überraschend stark gestiegenen Inflation nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Aktienkurse legten zu, obwohl die vorbörslich veröffentlichten Verbraucherpreise im Mai stärker gestiegen waren als von Analysten erwartet. Womöglich hätten Investoren am Markt zuletzt sogar eine noch höhere Teuerung befürchtet, die nun so nicht eingetreten sei, hieß es im Handel. Für den Leitindex Dow Jones Industrial reichte es zwar nur zu einem überschaubaren Plus von 0,06 Prozent auf 34 466,24 Punkte. Andere große Indizes legten aber stärker zu. So stieg der marktbreite S&P 500 um 0,47 Prozent auf 4239,18 Zähler und schwang sich sogar zu einem Rekordhoch auf. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,05 Prozent noch weiter nach oben auf 13 960,35 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkt haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Die Kursausschläge hielten sich allerdings in Grenzen. Trotz einer sehr hohen Inflation in den USA gehen die Anleger weiter davon aus, dass diese nur vorübergehend ist und die US-Notenbank Fed daher ihre lockere Geldpolitik erst einmal beibehalten wird. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsende leicht im Plus. Der Hang Seng in Hongkong stieg zuletzt um 0,4 Prozent, während der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, um 0,9 Prozent fiel.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.571,22 -0,06%

XDAX 15.584,62+0,05%

EuroSTOXX 50 4.096,07 -0,02%

Stoxx50 3.519,12 +0,24%

DJIA 34.466,24 +0,06%

S&P 500 4.239,18 +0,47%

‚NASDAQ 100 13.960,35 +1,05%

Nikkei 225 28.975,00 +0,52%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,84 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2187 +0,13%

USD/Yen 109,40 +0,07%

Euro/Yen 133,32 +0,18%

BTC/USD 37.196,09 +0,97%

ROHÖL:

Brent 72,29 -0,23 USD

WTI 70,08 -0,21 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-anleger-greifen-vorsichtig-zu/3046746/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Kritik an G7

Entwicklungsorganisationen haben die Pläne der großen Industrienationen (G7), bedürftigen Ländern mit einer Milliarde Impfdosen helfen zu wollen, als unzureichend kritisiert. weiterlesen



Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Wirtschaft

Milchbauern protestieren für angemessene Preise

Angesichts extrem gestiegener Kosten für Futter und Energie bei nur mäßig steigenden Milchpreisen ruft die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) zum Protest auf. weiterlesen

Panorama

Rauchen wird teurer

Deutschlands Raucher werden stärker zur Kasse gebeten. Der Bundestag beschloss am frühen Freitagmorgen, dass die Tabaksteuer für eine Packung mit 20 Zigaretten im kommenden Jahr um durchschnittlich 10 Cent steigt. weiterlesen

Unternehmen

Apple holt sich BMW-Topmanager

Apple untermauert seine Ambitionen im Autobereich mit der Verpflichtung eines ehemaligen BMW-Managers … weiterlesen

Artikel im Fokus:

GameStop: Umsatzsteigerung, Managerwechsel und Zockerei

TUI und Zalando verpassen Chancen. Teamviewer mit Ritt auf der Rasierklinge.

Oracle im Rallymodus. Salesforce und Microsoft im Fokus.

CureVac-Aktie: Das steckt hinter dem Absturz

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich