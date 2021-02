Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE – Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung des Dax am Dienstag weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 13 704 Punkte. Der Index ist damit auf dem Weg zurück in positives Jahresterrain, das er bei 13 718 Zählern erreichen würde. Zuvor war die Stimmung auch an den US-Börsen und in Asien positiv. Die Turbulenzen, die in der Vorwoche vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und privaten Anlegern ausgelöst wurden, traten etwas in den Hintergrund. Beobachtern zufolge gehen die Märkte nun wieder zum Normalprogramm über. Das heißt unter anderem, dass wieder Themen wie die Corona-Lage, Konjunkturhilfen und die angelaufene Berichtssaison in den Mittelpunkt rücken.

USA: – DEUTLICH ERHOLT – Von der jüngsten Verunsicherung wegen des Wettstreits zwischen privaten Spekulanten und Hedgefonds ist am New Yorker Aktienmarkt am Montag nicht mehr viel zu spüren gewesen. Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche erholten sich die US-Börsen am Montag schnell. Besonders deutlich fiel der Gewinn für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 2,50 Prozent auf 13 248,90 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,76 Prozent auf 30 211,91 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,61 Prozent auf 3773,86 Punkte hoch.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag die Erholung vom Wochenstart fortgesetzt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent. Auch in den Vereinigten Staaten hatte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zuletzt aufgehellt.

AKTIEN

Schlusskurse

DAX 13622,02 +1,41%

XDAX 13661,67 +1,79%

EuroSTOXX 50 3530,85 +1,42%

Stoxx50 3110,91 +1,16%

DJIA 30211,91 +0,76%

S&P 500 3773,86 +1,61%

NASDAQ 100 13248,900 +2,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,12 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20743 +0,15%

USD/Yen 104,9665 +0,01%

Euro/Yen 126,7410 +0,16%

Bitcoin/USD 33.597,8100 +1,83%

ROHÖL:

Brent 56,90 +0,55 USD

WTI 54,10 +0,56 USD

Schlusskurse des letzten Handelstages:

Nikkei 225

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bitcoin/USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-erneute-kursgewinne-erwartet/2795742/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Hoffnung auf spürbar mehr Impfstoff

Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland kommt mehr dringend erwarteter Nachschub in Sicht. weiterlesen

-Anzeige-

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Börse

Dax vor der Rückkehr über 13 700 Punkte

Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung des Dax am Dienstag weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 13 704 Punkte. weiterlesen

Panorama

Nawalny droht lange Haft – Proteste angekündigt

Ungeachtet internationaler Kritik will die russische Justiz den Kremlgegner Alexej Nawalny für Jahre ins Gefängnis bringen. weiterlesen

Politik

Kritik an Ergebnis des ‚Impfgipfels‘

Nach dem „Impfgipfel“ von Bund und Ländern hoffen vor allem die Kommunen auf mehr Planungssicherheit. Doch bis in den April hinein rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst einmal noch mit „harten Wochen“. weiterlesen

Unternehmen

Siemens Energy baut tausende Stellen ab

Der Energiekonzern Siemens Energy baut weitere Arbeitsplätze ab. Um Kosten zu sparen und die Profitabilität zu verbessern, sollen 7800 Stellen bei der Sparte Gas and Power gestrichen werden, davon 3000 in Deutschland. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Netflix – Das hätte nicht passieren dürfen. Texas Instruments konsolidiert.

Advanced Micro Devices (AMD) mit starken Zahlen, aber …

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich