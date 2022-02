Börsentag auf einen Blick

Aktien: Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE ERWARTET – Nach dem erfreulichen Wochenbeginn dürfte der Dax am Dienstag zunächst etwas nachlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 15 533 Punkte, nachdem er am Montag knapp ein Prozent zugelegt hatte. Trotz des Anstiegs zum Monatsende verlor der Dax im Januar 2,6 Prozent, nachdem er am Anfang des Jahres seinen Rekord vom November bei 16 290 Punkten nur um Haaresbreite verfehlt hatte.

USA: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Die Jagd nach vermeintlichen Schnäppchen hat zum Monatsende die Kurse an der Wall Street weiter angetrieben. Wie schon am Freitag zogen auch zu Wochenbeginn die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat. „Das Gesamtbild für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist immer noch günstig, aber der Sektor ist dennoch anfällig für Störungen durch die Omikron-Welle des Coronavirus“, schrieb am Montag Ian Shepherdson, Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,17 Punkte auf 35 131,86 Punkte nach oben. Auf Monatssicht ergibt sich aber ein Minus von 3,32 Prozent.

ASIEN: – ETWAS FESTER – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent fester. Die positive Stimmung aus den USA stützte auch in Asien. In China und Hongkong ruhte der Handel unterdessen wegen Feiertagen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.471,20 +0,99%

XDAX 15.539,52 +0,70%

EuroSTOXX 50 4.174,60 +0,91%

Stoxx50 3.747,52 +0,44%

DJIA 35.131,86 +1,17%

S&P 500 4.515,55 +1,89%

NASDAQ 100 14.930,05 +3,29%

Nikkei 225 26.990,00 +1,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,07 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1239 +0,03%

USD/Yen 114,9915 -0,08%

Euro/Yen 129,2385 -0,04%

BTC/USD $38.282,49 +3,68%

ROHÖL:

Brent 89,56 +0,30 USD

WTI 88,46 +0,31 USD

