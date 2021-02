Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG – Nach bisher schwachem Wochenverlauf dürfte der Dax am Freitag zunächst minimal zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 23 Punkte höher auf 13 910 Punkte. In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14 169 Punkten einen Rekord erreicht. In der laufenden Woche ging es bislang gut ein Prozent abwärts. „Die steigenden Zinsen bleiben das Thema der Stunde an den Börsen“, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Nachdem es von den Anlegern lange ignoriert worden sei, zögen dadurch jetzt doch „düstere Wolken am zuvor so blauen Börsenhimmel“ auf. „Die Stimmung am Aktienmarkt ist bisher noch nicht gekippt, aber Sorgen und Nervosität nehmen spürbar zu.“ Im Zuge des Optionsverfalls an den Terminbörsen sieht Altmann im Dax die runden Marken von 13 900 und 14 000 Punkten im Fokus. Bewegung erwartet er aber vor allem am Rentenmarkt.

USA: – VERLUSTE – An der Wall Street blieb die Stimmung unter den Anlegern am Donnerstag von Nervosität geprägt. Im Mittelpunkt standen enttäuschende Walmart-Zahlen, Kursverluste bei Tech-Werten und die anhaltende Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Die zuletzt rekordhohen New Yorker Indizes konnten ihr Minus aber allesamt deutlich reduzieren. Der Dow Jones Industrial ging 0,38 Prozent tiefer bei 31 493,34 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 fiel am Ende noch um 0,44 Prozent auf 3913,97 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatte zeitweise sogar 1,6 Prozent verloren, am Ende betrug sein Abschlag dann noch 0,45 Prozent auf 13 637,51 Zähler.

ASIEN: – VERLUSTE – Die asiatischen Aktienmärkten sind am Freitag nach schwächeren Vorgaben der Wall Street weiter unter Druck geraten. So büßte büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 0,7 Prozent auf 30 017,92 Punkte ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, büßte rund ein halbes Prozent ein. In Hongkong gab der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt etwa 0,7 Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.924,32 +0,11%

XDAX 13.954,62 -0,71%

EuroSTOXX 50 3.703,57 +0,10%

Stoxx50 3.225,29 -0,08%

DJIA 31.613,02 +0,29%

S&P 500 3.931,33 -0,03%

NASDAQ 100 13.699,71 -0,54%

Nikkei 225 30.120,00 -0,74 %

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,58 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2049 +0,06%

USD/Yen 105,79 -0,07%

Euro/Yen 127,47 -0,01%

Bitcoin/USD51.451,17 -1,46%

ROHÖL:

Brent 63,16 -0,77 USD

WTI 59,64 -0,88 USD

News am Morgen

Panorama

Lockdown wird verlängert

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf noch wochenlang anhaltende Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie einstellen. weiterlesen





Panorama

Virologe: Teilweise Restaurants öffnen

In der Debatte um Lockerungen von Corona-Auflagen hat sich der Virologe Hendrik Streeck dafür ausgesprochen, Gastronomiebetriebe probeweise aufzumachen. weiterlesen



Panorama

Trotz Corona-Krise weniger Häuser zwangsversteigert

Die Zahl der Zwangsversteigerungen in Deutschland ist trotz der Corona-Krise zurückgegangen. weiterlesen

