DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Nach dem Rückschlag vom Rekord dürfte der Dax zu Wochenbeginn wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Montag zwei Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 16 192 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax nach einer inzwischen fast siebenwöchigen Rally bei 16 290 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht. Vom Oktober-Tief bei 14 818 Punkten gewann er damit fast 10 Prozent. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen die grassierende vierte Corona-Welle nicht als Problem für ihren grundsätzlichen Optimismus für den Aktienmarkt. Die Einschränkungen dürften zwar wieder zunehmen, aber nicht das Niveau vom Winter 2020 erreichen – sowohl was Länge als auch Strenge angehe, schrieb das Team um Mislav Matejka in einer aktuellen Studie. Sie sehen jede Schwäche als Kaufchance.

USA: – TECHS IM PLUS, DOW VERLIERT – An der US-Technologiebörse Nasdaq ist die Rekordjagd am Freitag in eine neue Runde gegangen. Sowohl die wichtigsten Tech-Indizes als auch die schwer gewichteten Einzelwerte Alphabet , Apple und Microsoft erreichten im Handelsverlauf Höchststände. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber litt unter der Sorge vor einer weiteren Verschärfung der Pandemie, nachdem Österreich angesichts der massiven vierten Corona-Welle die Notbremse gezogen hatte und ab Montag erneut in einen Lockdown gehen wird. Auch in den USA steigen die Infektionszahlen wieder.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem kleinen Plus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann zuletzt rund ein halbes Prozent hinzu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um etwa ein halbes Prozent nachgab.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 16.159,97 -0,38%

XDAX 16.146,56 -0,62%

EuroSTOXX 50 4.356,47 -0,62%

Stoxx50 3.772,78 -0,26%

DJIA 35.601,98 -0,75%

S&P 500 4.697,96 -0,14%

NASDAQ 100 16.573,34 +0,55%

Nikkei 225 29.625,00 +0,05%

Bund-Future 172,14 -0,12%

Euro/USD 1,1273 -0,14%

USD/Yen 114,16 +0,14%

Euro/Yen 128,69 +0,01%

BTC/USD 57.329,65 -2,96%

Brent 78,60 -0,29 USD

WTI 75,80 -0,14 USD

Luft wird dünner für den rekordhohen Dax

Der Dax könnte es in der neuen Woche schwerer haben mit einer Fortsetzung seines Rekordlaufs. „In Gipfelnähe wird die Luft dünner“ … weiterlesen

Neue Corona-Regeln in mehreren Bundesländern

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen gelten von diesem Montag an unter anderem in Sachsen und Schleswig-Holstein strengere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. weiterlesen

Verbraucher befürchten Verteuerung von Weihnachtsgeschenken

Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland befürchtet einer Umfrage zufolge, dass der Kauf der Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr wegen der Lieferengpässe teurer wird als ursprünglich geplant. weiterlesen

Lauterbach: Müssen anfangen, über Impfpflicht nachzudenken

Angesichts der dramatischen Corona-Lage gewinnt die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht weiter an Fahrt. Man müsse anfangen, darüber nachzudenken … weiterlesen

Deutsche Glasfaser forciert Internetausbau auf dem Land

Der Internetanbieter Deutsche Glasfaser will sein Tempo beim Netzausbau deutlich beschleunigen. Derzeit würden pro Monat etwa 35 000 Glasfaser-Anschlüsse fertiggestellt … weiterlesen

Lockdown in Österreich – Zahlreiche Kontrollen angekündigt

Ein vierter Lockdown soll die massive Corona-Welle in Österreich brechen. Seit Montag sind nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet, der Kulturbetrieb ruht, die Museen und Kinos haben geschlossen. weiterlesen

