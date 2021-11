Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,27 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 16 025 Punkte. Er dürfte damit aber über der Marke von 16 000 Punkten bleiben, die von Börsianern derzeit als richtungweisend angesehen wird. Negative Impulse gibt es von den New Yorker Börsen. Während die europäischen Märkte am Vortag noch die sich weiter beschleunigende US-Inflation abschüttelten, seien die US-Märkte nicht annähernd so widerstandsfähig gewesen, sagte Marktbeobachter Michael Hewson von Markets.com. Der Dow Jones Industrial etwa ging nach Börsenschluss in Europa auf Konsolidierungskurs.

USA: – INFLATION BEREITET SORGE – Eine sich weiter beschleunigende Inflation hat die Laune der Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch getrübt. Anfangs noch hatten sich die US-Preisdaten kaum nachteilig ausgewirkt auf die Börsenkurse, dann aber gerieten sie mit den steigenden Renditen am Anleihemarkt stärker unter Druck. Nach ihren jüngsten Rekorden befinden sich die Börsen-Indizes in New York nun auf Konsolidierungskurs. Der Dow Jones Industrial verlor 0,66 Prozent auf 36 079,94 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong trat hingegen auf der Stelle, während der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent zulegte. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat sich mit einer weiteren Zinszahlung auf Anleihen offenbar erneut Luft verschafft.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 16.067,83 +0,17%

XDAX 16.007,42 -0,18%

EuroSTOXX 50 4.348,82 +0,10%

Stoxx50 3.761,29 +0,26%

DJIA 36.079,94 -0,66%

S&P 500 4.646,71 -0,82%

NASDAQ 100 15.985,57 -1,44%

Nikkei 225 29.105,00 -0,60%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,32 +0,00%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1479 +0,01%

USD/Yen 113,9635 +0,06%

Euro/Yen 130,8225 +0,07%

BTC/USD 64.675,23 -2,52%

ROHÖL:

Brent 82,80 +0,16 USD

WTI 81,52 +0,18 USD

Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-etwas-schwaecher-erwartet/3309870/



Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Dax etwas schwächer erwartet

Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart 0,27 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 16 025 Punkte. weiterlesen



Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Gesundheitswesen

Mehr Kinderkrankengeld für Eltern wegen Corona

Coronabedinger Kita- und Schulausfall hat in diesem Jahr zu einer deutlichen Steigerung beim Kinderkrankengeld geführt. weiterlesen

Fiskalpolitik

Steuerschätzer stellen Prognose bis 2025 vor – Mehreinnahmen erwartet

Können die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag doch mehr Geld verplanen als erwartet? Einen Hinweis darauf gibt am Donnerstag der Arbeitskreis Steuerschätzung mit seiner Prognose für die Jahre bis 2025. weiterlesen

Panorama

RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen – Über 50 000

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 50 000 überschritten. weiterlesen

Recht

BGH klärt: Wann verjähren Schadenersatz-Ansprüche im VW-Abgasskandal?

Im Dieselskandal verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (9.00 Uhr) ein weiteres Mal zur umstrittenen Frage der Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen gegen VW. weiterlesen

Politik

Pariser Friedensforum soll mit Macron und Harris eröffnen

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprechen am Donnerstag (17.00 Uhr) zum Auftakt des Pariser Friedensforums. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Adidas Aktie stürzt überraschend ab: Das ist der Grund

TeamViewer-Aktie: Es kommen Veränderungen!

Infineon – Aktie nach den Zahlen. SAP – Fliegt jetzt der Deckel weg?

Anzeige-

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich