Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG GEHT WEITER – Der Dax scheint am Donnerstag seinen am Vortag eingeschlagenen Erholungskurs zunächst fortzusetzen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex etwas weniger als zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,56 Prozent auf 15 451 Punkte. Der September aber macht seinem Ruf als schwächerer Börsenmonat alle Ehre, es zeichnet sich auf Monatssicht aktuell ein Verlust von etwas mehr als zwei Prozent ab. Sowohl der Dax als auch andere wichtige Börsenindizes in Europa hatten am Vortag einen Teil ihrer hohen Verluste vom Dienstag wettgemacht. Die Erholung sehe aber nur halbherzig aus, sagte am Morgen Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die Furcht vor Stagflation – also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur – nehme zu, was angesichts der stark steigenden Energiepreise und deren Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen der Menschen nicht verwundere.

USA: – LEICHT ERHOLT – Die US-Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte auf einen zarten Erholungskurs begeben. Händler sprachen davon, dass einige „Schnäppchenjäger“ an die Aktienmärkte zurückgekehrt seien mit der Auffassung, dass der schlimmste Ausverkauf seit Mai tags zuvor übertrieben gewesen sei. Aktien aus den Branchen Konsumgüter und Versorger führten die Gewinnerliste an, während Technologiewerte ein uneinheitliches Bild boten. Frische Daten vom US-Immobilienmarkt hatten kaum Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,26 Prozent höher bei 34 390,72 Punkten. Am Vortag war der Leitindex um gut 1,6 Prozent gefallen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,16 Prozent auf 4359,46 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , der tags zuvor um fast 2,9 Prozent abgesackt war, sank letztlich um 0,12 Prozent auf 14 752,89 Punkte.

ASIEN: – CSI 300 UND NIKKEI LEICHT IM PLUS – In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend leicht zugelegt und damit einen Teil der Verluste vom Vortag wettgemacht. In Japan zog der Leitindex Nikkei-225 kurz vor Handelsende 0,10 Prozent zu, blieb aber unter der psychologisch wichtigen Marke von 30 000 Punkten. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte zuletzt ein halbes Prozent zu. Im Minus war jedoch die Börse in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort fiel der Leitindex Hang-Seng-Index im späten Handel knapp ein Prozent im Minus.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.365,27 +0,77%

XDAX 15.357,90 +0,57%

EuroSTOXX 50 4.080,22 +0,53%

Stoxx50 3.504,05 +0,85%

DJIA 34.390,72 +0,26%

S&P 500 4.359,46 +0,16%

NASDAQ 100 14.752,89 -0,12%

Nikkei 225 29.530,00 -2,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,03 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1606 +0,08%

USD/Yen 111,90 -0,05%

Euro/Yen 129,87 +0,01%

BTC/USD 43.588,13 +3,14%

ROHÖL:

Brent 78,46 -0,18 USD

WTI 74,78 -0,05 USD

Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-im-plus/3233076/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Politik

Neue Bundesregierung muss Deutschland modernisieren

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat die neue Bundesregierung zu einem Kurs der Modernisierung sowie zu mehr Investitionen aufgefordert. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Logistik

Neue BER-Chefin: ‚Wir wollen ein normaler Flughafen werden‘

Nach jahrelangen Verzögerungen, Bauskandalen und Pannen am Hauptstadtflughafen BER möchte die neue Chefin, Aletta von Massenbach, das Unternehmen in ruhigere Bahnen steuern. weiterlesen

USA

Showdown im US-Kongress – Bidens Kampf an diversen Fronten

In letzter Minute will der US-Kongress einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden. weiterlesen

Politik

Linnemann: CDU steht vor Existenzfrage

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) sieht seine Partei in einer schweren Krise. weiterlesen

Recht

Nervige Werbeanrufe: Bundesnetzagentur erhält mehr Rechte

Die Bundesnetzagentur kann vom 1. Oktober an leichter gegen ungebetene Werbeanrufe vorgehen. weiterlesen

Artikel im Fokus:

BASF – Erst Schnappatmung, nun Comeback? Bayer – Aktie muss nachsetzen!

Nvidia – Hier ist nun Obacht geboten. AMD unter Druck. Intel robust!

Anzeige-

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich