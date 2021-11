Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – VERLUSTE – Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen deutlich nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 1,92 Prozent tiefer auf 15 612 Punkte. Damit schwenkt der deutsche Leitindex wieder in den Korrekturkurs vom Rekordhoch in Höhe von 16 290 Punkte von vergangener Woche ein. Händler führten die Verluste or allem auf die Ausbreitung einer neuen, möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus‘ im südlichen Afrika zurück. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ihrer ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Sollte der Dax auf dem von IG im Augenblick taxierten Niveau den Xetra-Handel eröffnen, wäre es das niedrigste Niveau seit Ende Oktober. Der Dax würde wieder rund vier Prozent unter dem Rekordhoch liegen.

USA: – WEGEN THANKSGIVING GESCHLOSSEN –

ASIEN: – VERLUSTE – Sorgen wegen einer neuen Corona-Variante haben die Börsen Asiens am Freitag nach unten gezogen. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 aus dem südlichen Afrika wegen ihrer ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend sei, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. So büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 zweieinhalb Prozent auf 28 751,62 Punkte ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,7 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong 2,4 Prozent absackte.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.917,98 +0,25%

XDAX 15.919,90 +0,06%

EuroSTOXX 50 4.293,24 +0,40%

Stoxx50 3.748,96 +0,29%

DJIA 35.804,38 -0,03%

S&P 500 4.701,46 +0,23%

NASDAQ 100 16.367,81 +0,37%

Nikkei 225 29.495,00 -0,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,89 +0,50%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1225 +0,16%

USD/Yen 114,61 -0,66%

Euro/Yen 128,65 -0,50%

BTC/USD 57.792,63 +1,13%

ROHÖL:

Brent 80,20 -2,02 USD

WTI 76,09 -2,30 USD

News am Morgen

Börse

Virussorgen ziehen Dax runter – Neue Corona-Variante

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag wegen der Furcht vor einer neuen Corona-Variante nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen deutlich nach unten gehen. weiterlesen



Pandemie

Sorgen wegen neuer Corona-Variante im Süden Afrikas

Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise gefährlicheren Variante des Coronavirus im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. Experten befürchten, dass die Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen hoch ansteckend sein könnte und zudem den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. weiterlesen

International

Grubenunglück in Russland: Behörden bestätigen Zahl der Toten

Nach dem Unglück in einem Bergwerk in Russland haben die Behörden die Zahl der Toten bestätigt. Es seien 46 Bergleute und sechs Retter ums Leben gekommen … weiterlesen

Politik

BUND kritisiert Ampel-Pläne zur Förderung von Plug-in-Hybriden

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Ampel-Pläne zur weiteren staatlichen Förderung von Plug-in Hybridfahrzeugen kritisiert. weiterlesen

Unternehmen

Chinesischer Fahrdienst-Vermittler Didi soll von der US-Börse

Die Spekulationen um einen möglichen Rückzug des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi von der New Yorker Börse verdichten sich. weiterlesen

Lebensmittel

Strengere Regeln für Druckfarben bei Lebensmittelpackungen geplant

Zum Schutz vor Gesundheitsrisiken sollen strengere Vorgaben für Aufdrucke von Lebensmittelverpackungen kommen. In Farben sollen künftig nur noch chemische Stoffe verwendet werden dürfen, die auf einer Liste mit erlaubten Substanzen stehen. weiterlesen

