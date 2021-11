Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Wegen neuer Ängste vor der neuen Coronavirus-Variante dürfte der Dax am Dienstag wieder deutlicher unter Druck geraten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 2,2 Prozent tiefer auf 14 951 Punkte – und damit klar unter den 15 000 Punkten. Er erhält damit keinen Rückenwind von den US-Börsen, die sich am Vorabend erholt hatten. In Asien ging es zuletzt bereits wieder bergab. Laut dem CMC-Markets-Experten Michael Hewson trübt vor allem die Aussage eines Moderna-Managers das Bild an den Börsen, die sich am Vortag noch an einer Stabilisierung versuchten. Er hatte in einem Zeitungsinterview gewarnt, dass bestehende Impfstoffe mit der Omikron-Variante ihre Probleme haben dürften und es länger dauern dürfte, bis angepasste Vakzine in ausreichendem Umfang hergestellt werden könnten.

USA: – ERHOLUNG – Die US-Börsen haben zum Wochenstart einen Teil ihrer kräftigen Verluste vom Freitag wettgemacht. Die Ängste der Anleger über Omikron verflüchtigten sich etwas, da die neue Coronavirus-Variante „zwar Anlass zur Besorgnis gibt, aber kein Grund zur Panik ist“, wie Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda sagte. Möglicherweise könnte sie auch der nötige Impulsgeber sein, damit sich mehr Menschen impfen ließen. Zudem verwies Moya auf starke Daten aus dem Immobiliensektor, denn die noch nicht abgeschlossenen Verkäufe von Eigenheimen waren im Oktober überraschend stark gestiegen.

ASIEN: – SCHWÄCHER – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag schwächer tendiert. Zweifel an der Wirksamkeit bisheriger Impfstoffe bei der neuen Corona-Variante Omikron drückten die Kurse. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 1,6 Prozent ein. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, fiel zuletzt um 0,4 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong besonders deutlich um gut zwei Prozent nach.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.280,86 +0,16%

XDAX 15.345,35 +1,40%

EuroSTOXX 50 4.109,51 +0,49%

Stoxx50 3.625,66 +0,53%

DJIA 35.135,94 +0,68%

S&P 500 4.655,27 +1,32%

NASDAQ 100 16.399,24 +2,33%

Nikkei 225 28.330,00 +0,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,48 +0,32%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1315 +0,32%

USD/Yen 113,0425 -0,54%

Euro/Yen 127,9035 -0,23%

BTC/USD 56.838,14 -0,98%

ROHÖL:

Brent 72,57 -0,87 USD

WTI 69,14 -0,81 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-deutliche-kursverluste-erwartet/3345686/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Omikron-Ängste setzten Märkte wieder unter Druck

Wegen neuer Ängste vor der neuen Coronavirus-Variante dürfte der Dax am Dienstag wieder deutlicher unter Druck geraten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 2,2 Prozent tiefer auf 14 951 Punkte – und damit klar unter den 15 000 Punkten. weiterlesen





Pandemie

Bund-Länder-Runde zu Corona – Karlsruhe äußert sich zur Notbremse

Angesichts der neuen Omikron-Variante und der Wucht der vierten Corona-Welle wird der Ruf nach härteren Gegenmaßnahmen lauter. An diesem Dienstag um 13.00 Uhr wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD)[…] telefonisch über die Krise beraten. weiterlesen

Pandemie

Grünen-Experte fordert ‚Teil-Lockdown‘ in vielen Regionen

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen fordert zum Eindämmen der bedrohlichen Corona-Ausbreitung ein stärkeres Herunterfahren vieler Bereiche des öffentlichen Lebens. weiterlesen

Bildungswesen

Bildungsgewerkschaft: Schulen so lange wie möglich offen halten

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) appelliert in der aktuellen Corona-Lage an die Politik, mögliche Schulschließungen als letztes in Erwägung zu ziehen. weiterlesen

Umfrage

Mehrheit der IT-Spezialisten sucht neue Jobs

Angesichts glänzender Karriereaussichten sind viele IT-Fachleute rund um den Globus auf der Suche nach neuen Jobs. In einer Umfrage der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) […] sagten fast drei Viertel (73 Prozent) … weiterlesen

Wirtschaft

China: Staatlicher Einkaufsmanagerindex steigt stärker als erwartet

In China zeichnet sich eine Erholung in der mit Stromengpässen und steigenden Rohstoffpreisen kämpfenden Industrie ab. weiterlesen

Mobilfunk

Ericsson-Studie: 5G erreicht Ende 2021 zwei Milliarden Menschen

eine Mobilfunktechnik hat sich so schnell am Markt durchgesetzt wie 5G. Das geht aus dem aktuellen Ericsson Mobility Report hervor, der am Dienstag in Stockholm veröffentlich wurde. weiterlesen

BYD: Aktie tendiert wieder nordwärts

BP plant neues Großprojekt – BP-Aktie in Grün!

Nvidia: Starke Performance des Chip-Konzerns

