DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent könnte der Dax am Freitag wieder fast an seinen Vortagesrekord von 16 290 Punkten heran rücken. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp gut zwei Stunden vor Handelsstart auf 16 281 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax seine inzwischen siebenwöchige Rally nach plus 7,5 Prozent mit einem weiteren Höchststand gekrönt. Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu größeren Schwankungen führen könnte. Marken mit großen Positionen sieht er in diesem Zusammenhang im Dax bei 16 100 Punkten und im Eurostoxx 50 bei 4400 Punkten. Insgesamt konstatiert Altmann weiter großen Optimismus. „Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann“, sagte er.

USA: – TECHS IM PLUS, DOW IM MINUS – Dank starker Geschäftszahlen von Nvidia sind die US-Technologiewerte am Donnerstag wieder in den Rekordmodus übergegangen. Der Branchenindex Nasdaq 100 krönte seine Mitte letzter Woche begonnene Aufholjagd mit einer Bestmarke bei fast 16 502 Punkten. Der Dow Jones Industrial hingegen litt unter einem Kursrutsch bei den Aktien von Cisco und weitete seine Vortagesverluste etwas aus. Der Dow fiel am Ende um 0,17 Prozent auf 35 870,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 aber ging es um 0,34 Prozent auf 4704,54 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 schloss 1,07 Prozent im Plus bei 16 482,97 Punkten.

ASIEN: – UNEINHEITLICH- Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein halbes Prozent im Plus. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, gewann rund ein Prozent hinzu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt gut 1,3 Prozent einbüßte.

DAX 16.221,73 -0,18%

XDAX 16.247,44 -0,14%

EuroSTOXX 50 4.383,70 -0,39%

Stoxx50 3.782,80 -0,67%

DJIA 35.870,95 -0,17%

S&P 500 4.704,54 +0,34%

NASDAQ 100 16.482,97 +1,07%

Nikkei 225 29.610,00 +0,17%

Bund-Future 171,23 -0,04%

Euro/USD 1,1353 -0,18%

USD/Yen 114,35 +0,11%

Euro/Yen 129,82 -0,07%

BTC/USD 56.355,08 -5,83%

Brent 81,88 +0,64 USD

WTI 79,65 +0,64 USD

News am Morgen

Börse

Guter Start erwartet – Optionsverfall an den Terminbörsen

Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent könnte der Dax am Freitag wieder fast an seinen Vortagesrekord von 16 290 Punkten heran rücken. weiterlesen

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Handel

Trotz Lieferengpässen: Der Black Friday lockt die Schnäppchenjäger

Schnäppchenjagd mit Hindernissen: Der Rabatttag Black Friday steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. weiterlesen

Politik

Bundesrat stimmt über Corona-Gesetz der Ampel ab

Nach heftiger Auseinandersetzung zwischen den Ampel-Parteien und der Union stimmt am Freitag der Bundesrat über den neuen Instrumentenkasten gegen die vierte Corona-Welle ab. weiterlesen

Unternehmen

IG Metall ruft zu Protest an Bosch-Standorten auf

Die Gewerkschaft IG Metall und Betriebsräte haben für Freitag (11.30 Uhr) zu Kundgebungen an drei Standorten des Autozulieferers und Technologiekonzerns Bosch aufgerufen. weiterlesen

Panorama

RKI registriert 52 970 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 340,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 340,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 336,9 gelegen, vor einer Woche bei 263,7 … weiterlesen

International

Indiens Premier Modi will kontroverse Agrarmarktreform zurückziehen

Nach fast einjährigen Protesten will Indien eine kontroverse Agrarmarktreform kippen. Dies kündigte Premierminister Narendra Modi am Freitag an. weiterlesen

