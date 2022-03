Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax etwas höher erwartet

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Der Dax steht trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine vor einem robusten März-Ausklang. Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners kommen dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven gut an. Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent höher auf 14 640 Punkte. Im März hat er bislang 1,3 Prozent an Wert gewonnen und im Laufe dieser Woche sogar 2,4 Prozent. Nach einer von Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine geprägten Rally bis über die Marke von 14 900 Punkten am Dienstag war zur Wochenmitte wieder Skepsis aufgekommen, die erhalten bleibt. Die Kampfhandlungen gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin „kein Signal einer Deeskalation“. Sorgen bereitet deutschen Unternehmen auch die Energieversorgung, denn für künftige Gas-Zahlungen an Russland tickt die Zeit. Ab dem 1. April soll ein Gesetz gelten, wonach Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin allerdings bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde.

USA: – VERLUSTE – Der Optimismus über eine mögliche Entspannung im russischen Krieg gegen die Ukraine ist am Mittwoch geschwunden und damit auch die gute Stimmung an der US-Börse. Die Vortagesgewinne gingen zum Teil verloren. Der Dow Jones Industrial gab nach einem richtungslosen Start letztlich um 0,19 Prozent auf 35 228,81 Punkte nach. Am Dienstag hatte der bekannteste Wall-Street-Index noch um ein Prozent zugelegt. Der S&P 500 sank zur Wochenmitte um 0,63 Prozent auf 4602,45 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 1,10 Prozent auf 15 071,55 Zähler.

ASIEN: – Verluste – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um knapp ein halbes Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,3 Prozent. In Hongkong fiel der Leitindikator Hang Seng um gut ein Prozent zu.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.606,05 -1,45%

XDAX 14.581,28 -1,80%

EuroSTOXX 50 3.959,14 -1,08%

Stoxx50 3.742,34 -0,18%

DJIA 35.228,81 -0,19%

S&P 500 4.602,45 -0,63%

NASDAQ 100 15.071,54 -1,10%

Nikkei 225 27.790,00 -2,92%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,12 -0,03%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1161 +0,03%

USD/Yen 122,2655 +0,36%

Euro/Yen 136,4705 +0,38%

BTC/USD $47.133,83 -0,77%

ROHÖL:

Brent 105,58 -5,86 USD

WTI 100,97 -6,85 USD

News am Morgen

Börse

Dax dürfte März mit Gewinnen beenden – trotz des Ukraine-Krieges

Der Dax steht trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine vor einem robusten März-Ausklang. Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag freundlich erwartet. weiterlesen



Politik

Putin berät mit Zentralbank und Gazprom über Rubel-Zahlungen für Gas

Vor einer Woche kündigte Kremlchef Wladimir Putin an, russisches Gas an westliche Staaten künftig nur noch gegen Rubel zu verkaufen – nun will Putin sich mit Vertretern des Gasriesen Gazprom und der Zentralbank über konkrete Schritte beraten. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Ukraine meldet Angriff auf Tanklager – Die Nacht im Überblick

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht noch keine konkreten Ergebnisse der Gespräche mit Russland über ein mögliches Ende des Kriegs. Den schönen Worten aus Moskau sei nicht zu trauen, sagte Selenskyj in der Nacht zum Donnerstag. weiterlesen

Panorama

Immunologe gegen niedrigere Altersschwelle für Viertimpfungen

Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeregte vierte Corona-Impfung schon für Menschen ab 60 Jahren wird von Immunologen nicht gestützt. weiterlesen