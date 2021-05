Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHER – Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch nach dem Vortagesrekord ein Rücksetzer ab. Gut zwei Stunden vor dem Auftakt taxiert der Broker IG den Leitindex Dax 0,84 Prozent tiefer auf 15 257 Punkte. Am Dienstag war er bis auf gut 15 538 Punkte gestiegen, hatte dann aber schon früh den Schwung verloren. Keine gute Vorlage liefern am Mittwoch die internationalen Börsen: In den USA waren die Indizes im Späthandel tiefer ins Minus abgerutscht und dem folgte in Asien vor allem die schwache Tokio-Börse. Das zentrale Thema bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen – mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die Unternehmen hinterfragt. Börsianer sprechen beim Dax von einem mittlerweile gewohnten Bild: So nähmen Anleger schnell ihre Gewinne mit, sobald ein Hoch erreicht wird, um später etwas tiefer wieder einzusteigen.

USA: – VERLUSTE – Die Wall Street hat am Dienstag nach einem zunächst durchwachsenen Handel letztlich ihre Vortagesverluste ausgeweitet. Auf die Stimmung drückten unter anderem enttäuschende Konjunkturdaten: Die US-Bauwirtschaft hatte im April einen Dämpfer erlitten. Die Zahl der neu begonnenen Bauten ging deutlich zurück und es wurden kaum mehr Häuser zum Bau genehmigt. Zudem verunsicherten regionale Coronavirus-Ausbrüche in Asien die Anleger weiterhin. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,78 Prozent auf 34 060,66 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,85 Prozent auf 4127,83 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte anfängliche Gewinne ein und verlor am Ende 0,72 Prozent auf 13 217,68 Punkte.

ASIEN: – VERLUSTE – Die Sorge vor einer zu stark anziehenden Inflation, die die Konjunkturerholung bremsen könnte, hat am Mittwoch auf die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens gedrückt. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,80 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,11 Prozent ein. Die Börsen in Hongkong und Südkorea blieben zur Wochenmitte wegen Feiertagen geschlossen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.386,58 -0,07%

XDAX 15.334,25 -0,65%

EuroStoxx 50 4.005,34 -0,04%

Stoxx50 3.432,61 -0,31%

DJIA 34.060,66 -0,78%

S&P 500 4.127,83 -0,85%

NASDAQ 100 13.217,67 -0,72%

Nikkei 225 28.130,00 +1,24%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 168,79 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2234 +0,10%

USD/Yen 108,929 +0,03%

Euro/Yen 133,259 +0,12%

BTC/USD 39.470,20 -13,06%

ROHÖL:

Brent 68,03 -0,68 USD

WTI 64,82 -0,67 USD

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Panorama

Regelbetrieb in Schulen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Gespräche über eine Rückkehr zum Schul-Regelbetrieb. weiterlesen



Panorama

Biden-Regierung unter Druck

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden gerät im Zusammenhang mit der umstrittenen deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 unter Druck. weiterlesen

Unternehmen

Nachhaltig: Air France fliegt mit Speiseöl nach Kanada

Die Fluggesellschaft Air France ist erstmals mit einem nachhaltigen Treibstoff aus Speiseöl aus französischer Produktion zu einem Langstreckenflug aufgebrochen. weiterlesen

Kryptowährung

Chinas ‚Nein‘ zu Kryptowährungs-Zahlungen setzt Bitcoin unter Druck

Die Furcht vor einem deutlicheren Druck der Aufsichtsbehörden hat Kryptowährungen am Mittwoch unter Druck gesetzt. weiterlesen

Artikel im Fokus:

TUI – Aktie muss nachsetzen! Zalando dreht nach oben. Teamviewer unter Druck.

IBM – Aktie verpasst Befreiungsschlag. Texas Instruments – Aktie noch unentschlossen.

