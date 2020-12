Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – LEICHT IM MINUS – Neue Rekorde im S&P 500 und den Nasdaq-Indizes lassen den Dax am Mittwochmorgen zunächst kalt. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,22 Prozent tiefer auf 13 353 Punkte. Nach dem mit plus 15 Prozent sehr starken November begann am Dienstag auch der Dezember freundlich. Nun gilt es, mit einem Anstieg über das Zwischenhoch von Anfang September bei 13 460 Punkten die Tür in Richtung Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten zu öffnen. Die größte Bremse für den Dax im Vergleich zur schon viel weiteren Wall Street sieht der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners im Euro.

USA: – IM PLUS – Konjunkturhoffnung und weitere positive Impfstoffnachrichten haben dem Dow Jones Industrial am Dienstag einen positiven Start in den Dezember beschert. Anfangs schaffte es der Leitindex sogar wieder über die erst in der Vorwoche erreichten 30 000 Punkte, dieses Niveau konnte er aber nicht verteidigen. Am Ende reichte es noch für ein Plus von 0,63 Prozent auf 29 823,92 Punkte. Andere wichtige Indizes schlugen sich am Dienstag deutlich besser, bei ihnen reichte es im Verlauf sogar für Bestmarken. Der marktbreite S&P 500 stieg letztlich um 1,13 Prozent auf 3662,45 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,52 Prozent auf 12 455,33 Zähler vorrückte.

ASIEN: – UNVERÄNDERT – Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum bewegt. In Japan beendete der Leitindex Nikkei 225 den Handel mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 26 800,98 Punkte, während der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen, zuletzt leicht zulegte. Auch an den anderen Märkten war es größtenteils ruhig, lediglich in Südkorea zogen die Kurse deutlich an.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13382,30 +0,69%

XDAX 13383,41 +0,58%

EuroSTOXX 50 3525,24 +0,94%

Stoxx50 3069,33 +0,50%

DJIA 29823,92 +0,63%

S&P 500 3662,45 +1,13%

NASDAQ 100 12455,33 +1,52%

Nikkei 225 26.915,00 PKT +2,30 %

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,54 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2076 +0,03%

USD/Yen 104,43 +0,13%

Euro/Yen 126,11 +0,15%

ROHÖL:

Brent 47,11 -0,31 USD

WTI 44,21 -0,34 USD

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Politik

Ringen um Rundfunkgebühr

Im Magdeburger Koalitionskrach um den künftigen Rundfunkbeitrag in Deutschland ringen Spitzenvertreter von CDU, SPD und Grüne weiter um eine Lösung. weiterlesen

Unternehmen

Tesla für Fusionen bereit

Tesla -Chef Elon Musk schließt ein Zusammengehen des Elektroauto-Anbieters mit traditionsreichen Herstellern aus der Branche nicht grundsätzlich aus. weiterlesen

Politik

Merkel berät erneut mit Ministerpräsidenten

Die Ministerpräsidenten der Länder kommen am Mittwoch erneut zu einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. weiterlesen

US-Wahl

Keine Beweise für Wahlbetrug

Das US-Justizministerium hat nach Angaben von Ressortchef William Barr bislang keine Beweise für den von Präsident Donald Trump behaupteten Wahlbetrug im großen Stil gefunden. weiterlesen

Panorama

US-Justiz untersucht mögliche Intrige: Schmiergeld für Begnadigung?

Schmiergeld für eine mögliche Begnadigung durch den US-Präsidenten? Kurz vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump untersucht die US-Justiz einen Fall, in dem es um eben diesen Verdacht geht. weiterlesen

