Börsentag auf einen Blick

Aktien: Stabilisierung nach Kurseinbruch

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNG ERWARTET – Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des Dax um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. So berechnete der Broker IG den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 13 910 Zählern leicht im Plus. Allerdings werten Analysten den Dax als schwer angeschlagen. „Der deutsche Leitindex bleibt tendenziell weiterhin im Sinkflug“, schrieb Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Von der Konjunktur sei auch keine Unterstützung zu erwarten, denn die auf der Agenda stehenden Inflationsdaten aus der Eurozone dürften keine Entlastung bringen. Der Preisauftrieb dürfte weiter zunehmen.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Würgegriff gehalten. Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärfte Russland seine Angriffe auf sein Nachbarland. Steigende Energiepreise heizten zudem die Inflationssorgen an, zumal Sanktionen gegen Russlands Energiesektor nach Angaben der US-Regierung weiterhin möglich sind. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,76 Prozent tiefer bei 33 294,95 Punkten.

ASIEN: – KURSVERLUSTE – Der Krieg in der Ukraine hat die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Mittwoch belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,7 Prozent tiefer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland notierte zuletzt 1,1 Prozent schwächer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,3 Prozent ein. Der kräftige Ölpreisschub drückt weiterhin auf die Stimmung.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.904,85 -3,85%

XDAX 13.829,18 -3,18%

EuroSTOXX 50 3.765,85 -4,04%

Stoxx50 3.567,98 -2,04%

DJIA 33.294,95 -1,76%

S&P 500 4.306,26 -1,55%

NASDAQ 100 14.005,99 -1,63%

Nikkei 225 26.425,00 -0,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,45 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1115 -0,14%

USD/Yen 115,0490 +0,20%

Euro/Yen 127,8745 +0,05%

BTC/USD $44.106,81 +1,46%

ROHÖL:

Brent 109,83 +4,84 USD

WTI 108,20 +4,79 USD

News am Morgen

Börse

Stabilisierung nach Kurseinbruch am Vortag erwartet

Am Aschermittwoch könnte es mit dem Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt zumindest kurzfristig vorbei sein. Nach einem Kurseinbruch des Dax um fast vier Prozent am Vortag werden am frühen Morgen stabile Kurse indiziert. weiterlesen

Ukraine-Konflikt

Russland greift in ukrainischen Städten an – Die Nacht im Überblick

Aus mehreren ukrainischen Städten wurden in der Nacht zum Mittwoch Angriffe russischer Truppen und Kämpfe gemeldet. US-Präsident Joe Biden kündigte die Schließung des amerikanischen Luftraums für russische Flugzeuge an. weiterlesen

Panorama

Kampf gegen Corona: Biden sieht Rückkehr zur Normalität

US-Präsident Joe Biden hat die Menschen im Land auf eine Zukunft eingestimmt, in der die Corona-Pandemie nicht mehr ihren gesamten Alltag bestimmt. „Seit mehr als zwei Jahren hat Covid jede Entscheidung in unserem Leben und im Leben dieser Nation beeinflusst. Und ich weiß, dass Sie müde, frustriert und erschöpft sind“ … weiterlesen

Nahrungsmittel

UN-Organisation: Lebensmittelversorgung im arabischen Raum gefährdet

Hilfsorganisationen haben vor gravierenden Folgen des Ukraine-Krieges für die Lebensmittelversorgung gewarnt – insbesondere in Ländern der arabischen Welt und Westasien. „Schon jetzt sind 276 Millionen Menschen in 81 Ländern von akutem Hunger betroffen. weiterlesen

Logistik

Reederverband gibt für Seeschifffahrt Ausblick auf 2022

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) wirft am Mittwoch (11.00 Uhr) einen Blick auf die aktuellen Trends der Seeschifffahrt. Als drängendste Themen des Jahres 2022 nennt der Verband neben dem Standort Deutschland die globalen Lieferketten und den Klimaschutz. weiterlesen