Börsentag auf einen Blick

Aktien

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Nach seinem am Ende doch noch positiven Start in die Nachweihnachtswoche dürfte der Dax am Dienstag zunächst weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,27 Prozent höher auf 15 878 Punkte. Damit könnte sich der Dax nun über der Marke von 15 800 Punkten etablieren, die in den vergangenen Wochen noch mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen war. Am Montag war der Dax schwächer gestartet, bevor eine positive Stimmung an der Wall Street ihm Rückenwind verliehen hatte. Dort erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein Rekordhoch. Laut dem Experten Thomas Altmann vom Vernögensverwalter QC Partners muss sich aber erst noch zeigen, ob diese Rally auch nachhaltig ist. Denn im eher dünnen Handel zwischen den Jahren reichten schon wenige Käufer, um den Markt zu bewegen.

USA: – GEWINNE – Die US-Aktienmärkte haben ihren Erholungskurs aus der Vorweihnachtswoche am Montag nahtlos fortgesetzt und deutlich fester geschlossen. Dabei erklomm der marktbreite und besonders aussagekräftige S&P-500-Index ein weiteres Rekordhoch und gewann letztlich 1,38 Prozent auf 4791,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte den höchsten Stand seit Mitte November. Am Ende stand ein Plus von 0,98 Prozent bei 36 302,38 Zähler zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,59 Prozent auf 16 567,50 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGND GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um fast eineinhalb Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann zuletzt 0,28 Prozent. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong notierte der Hang-Seng-Index nahezu unverändert.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15835,25 +0,50%

XDAX 15896,05 +0,94%

EuroSTOXX 50 4287,98 +0,77%

Stoxx50 3806,38 +0,63%

DJIA 36302,38 +0,98%

S&P 500 4791,19 +1,38%

NASDAQ 100 16567,50 +1,59%

Nikkei 225 28.650,00 -0,40%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,41 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,13263 -0,01%

USD/Yen 114,875 -0,01%

Euro/Yen 130,111 -0,02%

BTC/USD $ 49.086,55 -3,53%

ROHÖL:

Brent 78,34 +0,12 USD

WTI 75,85 +0,28 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-strebt-weiter-nach-oben/3393686/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Dax strebt weiter nach oben

Nach seinem am Ende doch noch positiven Start in die Nachweihnachtswoche dürfte der Dax am Dienstag zunächst weiter zulegen. weiterlesen

Panorama

Schärfere Corona-Regeln in weiteren Bundesländern – Proteste am Abend

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus greifen in weiteren Bundesländern härtere Maßnahmen. Strengere Kontaktbeschränkungen gelten nun auch in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. weiterlesen

Europa

Handelskammer: Brexit führt zu britischer Entkopplung

Ein Jahr nach dem wirtschaftlichen Brexit hat die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer (AHK) in London vor einer Entfremdung gewarnt. Probleme wegen des verschärften Aufenthaltsrechts im Vereinigten Königreich und hoher Hürden bei Dienstleistungen… weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Recht

Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Triage

Die Vorstellung, dass Ärzte auf überlasteten Intensivstationen Patienten aufgeben müssen, ist für viele ein Horrorszenario. Muss der Staat in der Corona-Pandemie für die sogenannte Triage Auswahlkriterien vorgeben? weiterlesen



Elektromobilität

Energiewirtschaft gegen festes Ziel für Elektroladesäulen

Die Energiewirtschaft ist gegen ein starres Ziel beim Ausbau des Ladesäulennetzes für Elektroautos. „Es besteht die Gefahr, dass wir ein Überangebot erzeugen und viele Ladesäulen schlicht nicht genutzt werden“ … weiterlesen

Klimawandel

UNO-Flüchtlingshilfe: Erderwärmung treibt Millionen in die Flucht

Die UNO-Flüchtlingshilfe prangert zum Jahreswechsel an, dass weltweit Millionen Menschen schon jetzt durch die fatalen Folgen der Erderhitzung zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen werden. weiterlesen

Artikel im Fokus:

TUI: Aktie bleibt trotz negativem Branchentrend stabil

BioNTech, Moderna und Valneva – Das war noch nichts!

Anzeige-

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich