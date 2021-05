Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Der Dax dürfte am Montag seine zuletzt erzielten Gewinne leicht ausbauen. Die Aufholjagd zum Wochenausklang hatte dem Leitindex doch noch eine leicht positive Wochenbilanz beschert, obwohl er zwischenzeitlich auf ein Tief seit Ende März gefallen war. Gut zwei Stunden vor dem Auftakte wurde er nun vom Broker IG knapp mit 0,13 Prozent im Plus taxiert auf 15 437 Punkte. Der Rekord von gut 15 501 Zählern bleibt damit in greifbarer Nähe. Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, haben die Sorgen der Anleger zuletzt wieder nachgelassen, vor allem was die Inflations- und Zinsperspektiven in den USA betrifft.

USA: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die wichtigsten US-Aktienindizes haben eine turbulente Woche mit einem deutlichen Tagesgewinn beendet. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 1,06 Prozent auf 34 382,13 Punkte. Zu Beginn der Woche war das wichtigste Wall-Street-Barometer erstmals über die Marke von 35 000 Punkten geklettert, um zur Wochenmitte dann unter dem Eindruck einer hohen Inflation deutlich unter 34 000 Punkte zu sacken. Am Donnerstag setzte dann eine Gegenbewegung an. Auf Wochensicht gab der Dow rund ein Prozent nach.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG – Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,81 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen kletterte hingegen um 1,78 Prozent und in Hongkong legte der Hang-Seng-Index um 0,61 Prozent zu. Neue Konjunkturdaten aus China fielen gemischt aus. So entwickelte sich der Einzelhandel schwächer als von Analysten erwartet, während die Industrieproduktion in etwa erwartungsgemäß ausfiel.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.416,64 +1,43%

XDAX 15.467,73 +1,47%

EuroSTOXX 50 4.017,44 +1,64%

Stoxx50 3.442,79 +1,09%

DJIA 34.382,13 +1,06%

S&P 500 4.173,85 +1,49%

NASDAQ 100 13.393,12 +2,17%

Nikkei 225 28.310,00 +3,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,17 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2131 -0,12%

USD/Yen 109,3855 +0,04%

Euro/Yen 132,6950 -0,08%

BTC/USD 43.663,48 -9,41%

ROHÖL:

Brent 68,66 -0,05 USD

WTI 65,36 -0,01 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-leichte-kursgewinne-erwartet/2999566/

News am Morgen

Panorama

Schleswig-Holstein öffnet für Touristen

Wenige Tage vor Pfingsten öffnet sich Schleswig-Holstein am Montag unter Auflagen für Touristen. weiterlesen



Unternehmen

Dritte Tarifrund bei der Bahn – Drohen Streiks?

Die Deutsche Bahn AG und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nehmen an diesem Montag einen neuen Anlauf für eine Tarifeinigung. weiterlesen

Unternehmen

Q-Cells steckt weitere Millionen ins Solar Valley

Der Solarzellen-Anbieter Q-Cells investiert weitere 15,5 Millionen Euro in seine globale Forschungs- und Entwicklungszentrale im sachsen-anhaltischen Thalheim. weiterlesen

Wirtschaft

Getreidehändler sehen historische Preisausschläge

Getreideexperten beobachten „teilweise historische Preisausschläge“ bei Getreide, Mais und Ölsaaten wie Raps – möglicherweise mit Folgen für die Verbraucher. weiterlesen

Finanzprodukte im Vergleich