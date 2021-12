Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – GEWINNE – Der neue geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Inflationsbekämpfung sorgt am Donnerstag an den Börsen für Klarheit und lässt die Kurse steigen. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 1,39 Prozent höher auf 15 692 Punkte. Damit dürfte der deutsche Leitindex die für den längerfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie wieder hinter sich lassen, die derzeit bei 15 481 Punkten verläuft. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt und deutete für 2022 drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen, Unsicherheit weicht aus dem Markt. Galt bisher die Liquiditätszufuhr durch die Notenbanken als zentraler Treiber der Kursgewinne an den Aktienmärkten, scheinen die Anleger jetzt darauf zu hoffen, dass die Fed die Inflation bekämpfen kann, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. Die Geldpolitik bleibt auch an diesem Donnerstag im Fokus: Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England sowie den Notenbanken Norwegens und der Schweiz stehen an.

USA: – GEWINNE – Die Hoffnung auf ein behutsames und effektives Vorgehen der US-Notenbank (Fed) bei den wohl anstehenden Zinserhöhungen hat die Wall Street am Mittwoch beflügelt. Die wichtigsten Indizes drehten nach den mit Spannung erwarteten geldpolitischen Beschlüssen der Fed ins Plus. Besonders deutlich nach oben ging es für die konjunktursensiblen Technologiewerte. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Ende um 1,08 Prozent auf 35 927,43 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,63 Prozent auf 4709,85 Punkte an. Bei dem technologielastigen Nasdaq 100 stand ein Plus von 2,35 Prozent auf 16 289,60 Punkte zu Buche.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Klarheit über den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed hat die Börsen Asiens am Donnerstag teilweise angetrieben. Allerdings schwelt in China weiterhin die Krise der hoch verschuldeten Immobilienentwickler wie Evergrande. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,2 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel hingegen um ein halbes Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss gut zwei Prozent im Plus.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15476,35 +0,15%

XDAX 15636,99 +0,75%

EuroSTOXX 50 4159,68 +0,37%

Stoxx50 3697,11 +0,39%

DJIA 35927,43 +1,08%

S&P 500 4709,85 +1,63%

NASDAQ 100 16289,60 +2,35%

Nikkei 225 28.415,00 +0,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,85 +0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1285 -0,03%

USD/Yen 114,19 +0,13%

Euro/Yen 128,85 +0,09%

BTC/USD 48.678,91 +1,13%

ROHÖL:

Brent 74,56 +0,68 USD

WTI 71,64 +0,77 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-zinsklarheit-der-fed-gibt-rueckenwind/3376321/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Fed sorgt für Klarheit und steigende Kurse

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. weiterlesen

Europa

Scholz‘ Debüt beim EU-Gipfel: Russland, Covid und Energie

Wird sich Olaf Scholz erst einmal zurückhalten? Oder sofort versuchen, Akzente zu setzen? Der neue deutsche Kanzler wird an diesem Donnerstag bei seinem ersten EU-Gipfel unter besonderer Beobachtung stehen … weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Panorama

FDP-Abgeordnete lehnen in Antragsentwurf Corona-Impfpflicht ab

In der Debatte um eine Impfpflicht gegen das Coronavirus liegt im Bundestag der Entwurf für einen ersten Antrag vor. Das von mehr als 20 FDP-Abgeordneten unterschriebene Papier spricht sich klar gegen eine solche Pflicht aus. weiterlesen

Recht

Streit um ‚Tiergartenmord‘-Urteil: Russland kündigt Reaktion an

Nach dem Urteil im Prozess um den Berliner „Tiergartenmord“ stehen die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland vor einer neuen Belastungsprobe. weiterlesen

Geldpolitik

EZB entscheidet über Zukunft ihrer Anleihenkäufe

Steigende Inflationsraten haben den Druck auf Europas Währungshüter erhöht. Immer drängender werden Forderungen nach einem Ende der Geldflut. weiterlesen

Unternehmen

Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus

Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet der Flugzeugbauer Airbus am Donnerstag das Kapitel des weltweit größten Großraumfliegers. weiterlesen

Mobilität

Daimler Truck, Traton und Volvo gründen Ladenetz-Gemeinschaftsunternehmen

Die Zusammenarbeit der großen Lastwagenhersteller Daimler Truck , Traton und Volvo Group zum Aufbau eines Ladenetzes für elektrische Schwer-Lkw und Reisebusse nimmt konkretere Formen an. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich