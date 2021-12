Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Der Dax wird zum Start in die von Notenbank-Entscheidungen bestimmten Woche höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag mit plus 0,43 Prozent auf 15 690 Punkte. Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, vermuten Marktbeobachter. Die Kursentwicklung in New York hatte dies zuletzt allerdings nicht gebremst, vor allem Technologiewerte waren bei Anlegern wieder beliebt. Der Dax hatte in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent zugelegt. Im steigenden Markt hätten aber recht schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gerade zum Jahresende hin dürften die Gewinnmitnahmen nicht weniger werden, so Altmann.

USA: – GEWINNE – An den US-Börsen hat es zum Ausklang einer starken Woche am Freitag nochmals Gewinne gegeben. Der Dow Jones Industrial baute sein Plus vor allem im Späthandel auf 0,60 Prozent aus. Mit 35 970,99 Punkten schloss der Leitindex nahe am Tageshoch. Fast hätte er erstmals seit Mitte November wieder die Marke von 36 000 Punkten erreicht. Das Wochenplus beträgt vier Prozent.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Plus. Moderate Verluste verzeichneten die Börsen in Südkorea und Taiwan.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.623,31 -0,1%

XDAX 15.636,06 +0,22%

EuroSTOXX 50 4.199,16 -0,22%

Stoxx50 3.721,34 -0,02%

DJIA 35.970,99 +0,60%

S&P 500 4.712,02 +0,95%

NASDAQ 100 16.331,98 +1,13%

Nikkei 225 28.385,00 -0,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,04 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1292 -0,22%

USD/Yen 113,51 +0,08%

Euro/Yen 128,18 -0,14%

BTC/USD 48.993,83 -0,03%

ROHÖL:

Brent 76,16 +1,01 USD

WTI 72,78 +1,11 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-im-plus-erwartet/3369406/

News am Morgen

Börse

Gewinne zum Start der Woche der Notenbanken

Der Dax dürfte seinen Erholungstrend in der Woche der Notenbanken fortsetzen. Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Großbritannien und auch Japan den weiteren geldpolitischen Kurs festlegen. weiterlesen



Europa

Scholz weist polnische Reparationsforderungen zurück

Bei seinem Antrittsbesuch in Warschau hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) polnische Forderungen nach Weltkriegs-Reparationen auch mit dem Hinweis auf deutsche Zahlungen an die EU zurückgewiesen. weiterlesen

Wirtschaft

Deutschland: Großhandelspreise steigen mit Rekordgeschwindigkeit

Der hohe Preisauftrieb in Deutschland zieht weiter an. Im November stiegen die Preise im Großhandel mit Rekordgeschwindigkeit. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Preise um 16,6 Prozent … weiterlesen

Recht

Gericht: Bei Hartz-IV-Widerspruch reicht einfache E-Mail nicht

Wer Widerspruch gegen einen Hartz-IV-Bescheid einlegt, muss das nach einer Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen formgerecht tun – eine einfache E-Mail reicht nicht. weiterlesen

Rüstungsindustrie

Australien und Südkorea vereinbaren Rüstungsdeal

Australien und Südkorea haben ein Rüstungsabkommen mit einem Geschäftswert von einer Milliarde australischen Dollar (635 Millionen Euro) vereinbart. weiterlesen

Thyssenkrupp nach dem Absturz: Kurs fängt sich endlich

Moderna: Studienergebnisse von Grippe-Impfstoff enttäuschen – Aktien von Moderna und BioNTech unter Druck!

Daimler Truck: „Ein historischer Tag“

