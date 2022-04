Börsentag auf einen Blick

Aktien: Moderates Plus vor EZB-Zinsentscheid

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte der Dax wieder über 14 100 Punkten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Gründonnerstag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent im Plus auf 14 147 Punkte. Tags zuvor hatte sich wenig getan, nachdem der Dax am Dienstag noch zeitweise auf ein Vierwochentief von 13 887 Punkten abgesackt war. Kursgewinne an der Wall Street und in Asien liefern ein Erholungsargument, auch wenn vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag sicher keine großen Wetten zu erwarten sind. Die EZB muss auf immer größere Herausforderungen reagieren. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig und datenabhängig vorgehen. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbänker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung wird zunehmend zum Jahresende erwartet.

USA: – ERHOLT – Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,01 Prozent auf 34 564,59 Punkte.

ASIEN: – GEWINNE – Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt 1,2 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,4 Prozent nach oben und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um 0,8 Prozent zu.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.076,44 -0,34%

XDAX 14.103,44 +0,76%

EuroSTOXX 50 3.827,96 -0,09%

Stoxx50 3.761,31 +0,14%

DJIA 34.564,59 +1,01%

S&P 500 4.446,59 +1,12%

NASDAQ 100 14.217,29 +1,99%

Nikkei 225 26.895,00+2,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 155,75 +0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0908 +0,17%

USD/Yen 125,34 -0,22%

Euro/Yen 136,72 -0,08%

BTC/USD $41.295,71 +2,74%

ROHÖL:

Brent 108,69 -0,09 USD

WTI 103,74 -0,51 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-moderates-plus-vor-ezb-zinsentscheid/3607246/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Leichte Erholung erwartet – EZB im Fokus

Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte der Dax wieder über 14 100 Punkten starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Gründonnerstag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent im Plus auf 14 147 Punkte. weiterlesen

Politik

Selenskyj: Keine offiziellen Anfragen zu Steinmeier-Besuch

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat es keine Anfragen zu einem möglichen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine gegeben. „Ich als Präsident und unser Büro haben keine offiziellen Anfragen des Bundespräsidenten und des Büros des Bundespräsidenten bezüglich eines Besuchs in der Ukraine erhalten“ … weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Rüstungsindustrie

USA sagen Ukraine weitere 800 Millionen Dollar für Waffen zu

Angesichts einer erwarteten Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine stocken neben der Europäischen Union auch die USA ihre militärische Unterstützung für Kiew erheblich auf. weiterlesen

Politik

Habeck: Ausladung Steinmeiers ist Ausladung Deutschlands

Die Kritik an dem Nein Kiews zu einem Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine reißt nicht ab. „Der Bundespräsident ist Deutschland. Und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Selenskyi eine Ausladung Deutschlands“ … weiterlesen

Tourismus

Wieder deutlich mehr Osterreiseverkehr erwartet – Auch an Frankfurter Flughafen

Auf den Straßen sowie an Bahnhöfen und Flughäfen dürfte es vor Ostern wieder deutlich voller werden als in den beiden vergangenen Jahren. Den Prognosen zufolge dürften besonders am Gründonnerstag viele Menschen unterwegs sein. weiterlesen