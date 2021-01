Börsentag auf einen Blick

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT – Vor dem Wochenende scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine neuen Risiken eingehen zu wollen. Der Dax wird nur wenig verändert erwartet, zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte ihn der Broker IG 0,11 Prozent schwächer auf 13 891 Punkten. Die Vorgaben aus New York und Asien, wo viele Indizes am Vortag mit weiteren Rekorden auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten, sind eher negativ. Für den deutschen Leitindex, der auf Wochensicht aktuell auf ein moderates Plus zusteuert, stellt die 14 000-Punkte-Marke derzeit eine zu große Hürde dar. Unternehmensseitig blicken die Anleger am Freitag auf die jüngsten Quartalszahlen von Siemens . Wie am Vorabend bekannt geworden war, hat der Technologiekonzern das erste Geschäftsquartal operativ über den Erwartungen abgeschlossen. Zudem stehen Stimmungsdaten aus der europäischen Wirtschaft auf der Agenda.

USA: – DOW VERLIERT SCHWUNG – Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch haben die US-Aktien am Donnerstag eine Atempause eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial und auch der marktbreite S&P 500 erreichten zwar im Handelsverlauf erneut Höchststände, am Ende waren die Gewinne aber wieder Makulatur. An der Börse Nasdaq setzte sich die Aufwärtsbewegung hingegen dynamisch fort, nicht zuletzt angefeuert von starken Quartalszahlen von Intel . Der Dow schloss mit 0,04 Prozent im Minus bei 31 176,01 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,03 Prozent auf 3853,07 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq ging es für den Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,82 Prozent auf 13 404,99 Punkte nochmals kräftig nach oben. Hier gewannen Intel-Aktien 6,5 Prozent.

ASIEN: – GEWINNMITNAHMEN – Nach der jüngsten Kursrally haben die Anleger an den Börsen Asiens erst einmal Gewinne mitgenommen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von rund 0,4 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,3 Prozent und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen notierte knapp im Minus.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.906,67 -0,11%

XDAX 13.939,18 -0,08%

EuroSTOXX 50 3.618,35 -0,16%

Stoxx50 3.196,71 -0,22%

DJIA 31.176,01 -0,04%

S&P 500 3.853,07 +0,03%

NASDAQ 100 13.404,99 +0,82%

Nikkei 225 28.725,00 +0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,69 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2172 +0,02%

USD/Yen 103,58 +0,08%

Euro/Yen 126,07 +0,10%

Bitcoin/USD 31.586,46 -8,89%

ROHÖL:

Brent 55,44 -0,42 USD

WTI 52,47 -0,66 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-anleger-bleiben-nach-rally-zurueckhaltend/2776327/

News am Morgen

Panorama

Sterberisiko durch Corona mehr als verdoppelt

Corona ist für ältere Menschen besonders gefährlich. Genauer hat das nun ein Mathematiker analysiert … weiterlesen



Panorama

Einschränkungen für Geimpfte sollen aufgehoben werden

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat sich dafür ausgesprochen, Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte möglichst aufzuheben. weiterlesen

Politik

EU-Staaten wollen Reisen bremsen

Reisen könnte mit neuen Corona-Auflagen in Europa bald noch mühsamer werden. weiterlesen

Unternehmen

Disneyland tut das Undenkbare

Disneyland in Kalifornien ist nun schon seit mehr als 10 Monaten dunkel, und es ist dabei, noch dunkler zu werden. Walt Disneys (WKN:855686) erstes Themenpark-Resort gab bekannt … weiterlesen

