DEUTSCHLAND: – REKORD IN REICHWEITE – Zum Wochenstart könnte der Dax wieder eine Bestmarke erreichen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,18 Prozent auf 15 721 Punkte. Die Sorgen vor Inflation und damit vor steigenden Leitzinsen hatten schon in der vergangenen Woche merklich nachgelassen und die Märkte nicht mehr belastet. Der Dax hatte sich am Freitag nach zunächst zähem Verlauf wieder mit in der Spitze fast 15 704 Punkten an sein Rekordhoch vor einer Woche bei 15 732 Punkten herangetastet. Die Europäische Zentralbank (EZB ) bleibt vorerst bei ihrer extrem expansiven Geldpolitik. Und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch an ihrer extrem lockeren Haltung zunächst nichts ändert – trotz konjunktureller Erholung und steigender Inflation.

USA: – DOW MIT MINIMALEN KURSGEWINNEN – Kurz vor dem Wochenende sind die US-Aktienmärkte in Lethargie verfallen. Auch überraschend gute Konjunkturdaten konnten die Investoren am Freitag nicht mehr aus der Reserve locken. Damit ging für den Dow Jones Industrial eine alles in allem eher triste Börsenwoche lustlos zu Ende. Der Leitindex schloss mit 0,04 Prozent im Plus bei 34 479,60 Punkten. Auf Wochensicht verbuchte das Börsenbarometer ein Minus von 0,8 Prozent.

ASIEN: – JAPAN MIT KURSGEWINNEN – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind freundlich in die neue Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsende 0,60 Prozent im Plus. Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch prägte auch hier das Geschehen. In Hongkong und China blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.693,27 +0,78%

XDAX 15.717,79 +0,85%

EuroSTOXX 50 4.126,70 +0,75%

Stoxx50 3.541,36 +0,63%

DJIA 34.479,60 +0,04%

S&P 500 4.247,44 +0,19%

NASDAQ 100 13.998,30 +0,27%

Nikkei 225 28.905,00 -0,24%

Bund-Future 172,91 -0,01%

Euro/USD 1,2104 -0,04%

USD/Yen 109,7640 +0,08%

Euro/Yen 132,8545 +0,04%

BTC/USD 39.280,84 +12,28%

Brent 73,02 +0,33 USD

WTI 71,23 +0,32 USD

News am Morgen

Krypto

Tesla akzeptiert Bitcoin erst bei besserer Umweltbilanz

Tesla wird nach den Worten von Firmenchef Elon Musk Bitcoin erst wieder als Zahlungsmittel akzeptieren, wenn sich die Umweltbilanz der Digitalwährung deutlich verbessert. weiterlesen



Panorama

Nato tagt erstmals mit Biden

Die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Staaten kommen an diesem Montag zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. weiterlesen

Panorama

Apotheken beginnen mit Ausstellung digitaler Impfnachweise

Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, können sich ab Montag in Apotheken einen digitalen Impfnachweis abholen. weiterlesen

Politik

Spahn: Maskenpflicht draußen kann entfallen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält angesichts der stark sinkenden Corona-Infektionszahlen ein schrittweises Ende der Maskenpflicht für denkbar – rät aber im Zweifel, weiter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. weiterlesen

