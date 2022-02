Börsentag auf einen Blick

Aktien: Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHER – Der Dax dürfte am Donnerstag nochmals nachgeben. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend in New York dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die unsichere Situation in der Ukraine bei den Anlegern in den Hinterköpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 15 260 Punkte. „Die Fed ist weniger falkenhaft als befürchtet“, zog am Morgen die Credit Suisse ein Fazit vom Protokoll zur letzten Sitzung der Notenbank, das Vorabend veröffentlicht wurde. Allerdings bleibt der Ukraine-Konflikt ein Hemmschuh, hieß es am Markt. Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. Ähnlich äußerte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

USA: – ETWAS SCHWÄCHER – Nach dem mit Spannung erwarteten Protokoll der jüngsten Notenbank-Sitzung haben die US-Börsen am Mittwoch Verluste größtenteils wettmachen können. Der Dow Jones Industrial , der vor der Veröffentlichung der sogenannten Minutes noch mit knapp einem Prozent im Minus gelegen hatte, schloss am Ende 0,16 Prozent im Minus bei 34 934,27 Punkten. Das Fed-Protokoll habe die ohnehin hohen Erwartungen in puncto Zinserhöhungen an den Märkten nicht noch befeuert, sagte ein Börsianer.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursverlusten von 0,8 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zuletzt 0,3 Prozent ein, während der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland 0,4 Prozent gewann. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank hatte mit Blick auf erwartete Zinserhöhungen in den USA keine bösen Überraschungen geliefert.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.370,30 -0,28%

XDAX 15.429,40 -0,03%

EuroSTOXX 50 4.137,22 -0,16%

Stoxx50 3.753,96 +0,13%

DJIA 34.934,27 -0,16%

S&P 500 4.475,01 +0,09%

NASDAQ 100 14.603,64 -0,12%

Nikkei 225 27.460,000 +0,05%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,77 +0,26%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1356 -0,22%

USD/Yen 115,2380 -0,16%

Euro/Yen 130,8695 -0,39%

BTC/USD $43.658,52 -0,90%

ROHÖL:

Brent 93,19 -1,63 USD

WTI 92,06 -1,60 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-kursverluste-erwartet/3483726/

Aktien-Trend auf Börsennews



News am Morgen

Börse

Schwächer erwartet – Ukraine-Sorgen hemmen die Anleger

Der Dax dürfte am Donnerstag nochmals nachgeben. Auch wenn die US-Notenbank Fed am Vorabend in New York dafür sorgte, dass die New Yorker Aktienmärkte im Schlusshandel aufholen konnten, bleibt die unsichere Situation in der Ukraine bei den Anlegern in den Hinterköpfen. weiterlesen

Gesundheitswesen

Ärztekammer mahnt Bürger zu mehr Eigenverantwortung nach Lockerungen

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt sieht in der Corona-Pandemie künftig mehr Eigenverantwortung der Bürger. „Mit dem Wegfall gesetzlicher Beschränkungen kommt dem eigenverantwortlichen Umgang der Menschen mit möglichen Ansteckungsrisiken eine noch größere Bedeutung zu“ … weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Panorama

Orkane überqueren Deutschland – ‚Ylenia‘ erreicht bereits Nordosten

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel, abgesagte Flüge und verspätete Züge: Sturmtief „Ylenia“ hat zunächst vor allem den Norden und Osten Deutschlands getroffen. weiterlesen

Bahn

Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Die Deutsche Bahn hat wegen des Sturms den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt. Der Zugverkehr sei in weiten Teilen Deutschlands stark eingeschränkt, sagte ein Bahn-Sprecher am Donnerstagmorgen. weiterlesen

International

Ukraine-Krise: Wie eine russische Invasion Biden schaden könnte

Eigentlich wollte sich Joe Biden außenpolitisch auf den Wettbewerb mit dem aufstrebenden Rivalen China konzentrieren. Stattdessen nimmt ein alter Kontrahent fast die ganze Aufmerksamkeit des US-Präsidenten in Anspruch. weiterlesen