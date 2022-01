Börsentag auf einen Blick

Aktien: Deutliche Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – KURSVERLUSTE ERWARTET – Die Anleger bleiben mit Zinssorgen nervös und die Märkte ohne klaren Trend: Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnen sich am Freitag im Dax wieder deutliche Kursverluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,2 Prozent tiefer auf 15 714 Punkte. Damit würde er wieder unter die 50-Tage-Linie fallen, die er zuletzt mühsam zurückerobert hatte. Sie gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und läuft aktuell seitwärts. Schon an der Wall Street war es nach einer anfänglichen Erholung wieder deutlich bergab gegangen.

USA: – DOW FÄLLT – Auch am Donnerstag ist eine anfängliche Kurserholung an den US-Börsen letztlich in sich zusammengefallen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach eineinhalb Handelsstunden mit 1,3 Prozent noch deutlich zulegen konnte, gab die Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab und geriet wie schon am Vortag im späten Handel unter Verkaufsdruck. Damit gelang den US-Börsen auch nach vier verlustreichen Tagen keine Gegenbewegung. Anleger scheinen steigende Kurse immer wieder zum Verkauf zu nutzen in ihrer Sorge vor kräftig steigenden Zinsen im weiteren Verlauf des Jahres. Am Ende stand für den Dow ein Minus von 0,89 Prozent auf 34 715,39 Punkte zu Buche.

ASIEN: – VERLUSTE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der Erholung am Vortag wieder nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte zuletzt rund 0,9 Prozent ein und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,7 Prozent. Die Sorge vor rasch steigenden Leitzinsen insbesondere in den USA belastet weiter.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.912,33 +0,65%

XDAX 15.769,92 -0,03%

EuroSTOXX 50 4.299,61 +0,73%

Stoxx50 3.836,01 +0,57%

DJIA 34.715,39 -0,89%

S&P 500 4.482,73 -1,10%

NASDAQ 100 14.846,46 -1,34%

Nikkei 225 27.745,00 +1,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,19 +0,23%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1326 +0,19%

USD/Yen 113,8265 -0,33%

Euro/Yen 128,9155 -0,14%

ROHÖL:

Brent 87,03 -1,35 USD

WTI 84,05 -1,50 USD

Quelle:



https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-deutliche-kursverluste-erwartet/3431766/

News am Morgen

Börse

Erneut deutliche Kursverluste erwartet

Die Anleger bleiben mit Zinssorgen nervös und die Märkte ohne klaren Trend: Nach der jüngsten Stabilisierung zeichnen sich am Freitag im Dax wieder deutliche Verluste ab. weiterlesen

Politik

Unzufriedenheit mit neuer Regierung überwiegt

Gut sechs Wochen nach dem Start der neuen Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP überwiegt in der Bevölkerung die Unzufriedenheit mit deren Arbeit. weiterlesen

International

Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt – Blinken trifft Lawrow in Genf

US-Außenminister Antony Blinken hat vor dem Krisentreffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow vor der Gefahr einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt gewarnt. weiterlesen

Panorama

Weil vor Bund-Länder-Runde: Müssen Corona-Strategie anpassen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich vor neuen Spitzenberatungen von Bund und Ländern gegen Lockerungen in der Corona-Pandemie ausgesprochen – aber auch gegen Verschärfungen. weiterlesen

Gesundheitswesen

RKI-Expertin: Zu früh für Entwarnung in Grippesaison

Eine Grippeschutzimpfung kann aus Expertensicht auch in diesen Tagen noch ratsam sein – trotz bislang vergleichsweise niedriger Infektionszahlen. Der weitere Verlauf der Influenzasaison sei noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden … weiterlesen