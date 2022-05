Börsentag auf einen Blick

Aktien: Kräftige Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – KRÄFTIGE KURSGEWINNE – Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserhöhung vom Vorabend dürften den Aktienkursen am Donnerstag kräftig Anschub geben. Die Fed hat zwar wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Das beflügelte die Kurse im späten Handel an der Wall Street und auch in Asien geht es mit den Notierungen aufwärts. Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schwächer entwickelt, merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Sowohl der Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine würden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren „den mildestmöglichen Kurs“.

USA: – KURSSPRUNG – Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Punkte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Höhere Zinsen steigern tendenziell die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen gegenüber Aktien. Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 2,81 Prozent auf 34 061,06 Punkte.

ASIEN: – LEICHTE KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend freundlich tendiert. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertages erneut geschlossen. An der Börse in Hongkong wurde dagegen gehandelt. Dort legte der Leitindex Hang Seng zuletzt um 0,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,5 Prozent. Die freundliche Stimmung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für Rückenwind.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.970,82 -0,49%

XDAX 14.239,13 +1,55%

EuroSTOXX 50 3.724,99 -0,96%

Stoxx50 3.651,87 -1,09%

DJIA 34.061,06 +2,81%

S&P 500 4.300,17 +2,99%

NASDAQ 100 13.535,71 +3,41%

Nikkei 225 27.420,00 +1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 153,33 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0616 -0,06%

USD/Yen 129,2920 +0,16%

Euro/Yen 137,2575 +0,085

BTC/USD $39.769,62 +4,45%

ROHÖL:

Brent 110,65 +0,51 USD

WTI 108,17 +0,36 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-kraeftige-kursgewinne-erwartet/3646036/

