DEUTSCHLAND: – FESTER – Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 919 Punkte. Von der 14 000-Punkte-Marke war der Dax zuletzt bis auf 13 744 Punkte zurück geprallt, konnte seine 21-Tage-Linie jedoch verteidigen. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und steigt leicht an. Am Vormittag werden die Daten zum Ifo-Geschäftsklima in Deutschland veröffentlicht. Insgesamt stehen für den Markt neben der weiteren Entwicklung in der Corona-Pandemie insbesondere die ersten Schritte unter der neuen US-Präsidentschaft Joe Bidens im Fokus. Zudem nimmt die Berichtssaison in dieser Woche weiter Fahrt auf.

USA: – SCHWÄCHER – Hohe Kursverluste von Intel und IBM nach den Geschäftszahlen der beiden Tech-Giganten haben am Freitag den Aufwärtsdrang an der Wall Street abgewürgt. Während IBM die Anleger mit einem schwachen Cloud-Geschäft enttäuschte, nahmen die Investoren bei Intel nach den starken Zahlen des Chip-Herstellers Kursgewinne mit. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , in dem beide Titel enthalten sind, verlor 0,57 Prozent auf 30 996,98 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche.

ASIEN: – FREUNDLICHER WOCHENSTART – Nach dem jüngsten Rücksetzer tendieren die Börsen Asiens zum Wochenstart freundlicher. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,7 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um fast zwei Prozent zu und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen notierte 1,15 Prozent fester.

DAX 13.873,97 -0,24%

XDAX 13.869,58 -0,50%

EuroSTOXX 50 3.602,41 -0,44%

Stoxx50 3.188,77 -0,25%

DJIA 30.996,98 -0,57%

S&P 500 3.841,47 -0,30%

NASDAQ 100 13.366,397 -0,29%

Nikkei 225 28.600,00 -0,44 %

Bund-Future 177,16 -0,05%

Euro/USD 1,21801 +0,10%

USD/Yen 103,7185 -0,11%

Euro/Yen 126,3020 -0,03%

Bitcoin/USD 33.210,07 +1,37%

Brent 55,38 -0,03 USD

WTI 52,25 -0,02 USD

News am Morgen

Panorama

Weg zur Corona-Impfung für Ältere bislang schwer

Viele Senioren im Deutschland sehen sich derzeit auf dem Weg zu einer Corona-Impfung vor mehreren Hürden. weiterlesen



Panorama

Biden erneuert Einreisestopp für Europäer

US-Präsident Joe Biden wird schon am Montag den Einreisestopp für Ausländer aus Europa erneuern. weiterlesen

Unternehmen

Australien lässt Biontech/Pfizer-Impfstoff zu

Mit dem Corona-Impfstoff von Biontech /Pfizer hat Australien erstmals ein Vakzin gegen den Erreger Sars-CoV-2 zugelassen. weiterlesen

Wirtschaft

Gasstreit: Athen und Ankara nehmen Gespräche auf

Griechenland und die Türkei nehmen am Montag nach fünf Jahren Pause wieder Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits in der östlichen Ägäis auf. weiterlesen

