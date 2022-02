Börsentag auf einen Blick

Aktien: Erholung erwartet

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG ERWARTET – Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen. Gut zwei Stunden vor dem Start auf Xetra taxierte der Broker IG den Dax zwei Prozent höher auf 14 336 Punkte. Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen Ausverkauf bis auf fast 13 800 Punkte ausgelöst, aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann aber über 14 000 Punkte. In New York war die Stimmung am Markt sogar positiv, mit einem deutlichen Zuwachs bei Technologiewerten. Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geht aber davon aus, dass die Schwankungen auch in der nahen Zukunft weit überdurchschnittlich hoch bleiben werden. Eine schnelle Beruhigung an den Börsen sei unwahrscheinlich.

USA: – DOW ERHOLT – Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat am Donnerstag die Anleger an der Wall Street nicht mehr nachhaltig schockiert. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage wurden die Anleger im Verlauf mutiger und suchten sich den US-Technologiesektor als Zuflucht aus. Auch eine nachlassende Ölpreisrally half den Kursen. Der Dow Jones Industrial war zunächst nochmals deutlich bis auf knapp 32 273 Punkte und damit auf sein tiefstes Niveau seit März 2021 gefallen, dann aber konnte er die Verluste noch mehr als aufholen. Aus dem Handel ging der New Yorker Leitindex 0,28 Prozent höher bei 33 223,83 Punkten. Er beendete damit eine Serie von zuletzt fünf Verlusttagen in Folge.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag überwiegen von den Kursverlusten am Vortag im Zuge des Krieges in Europa erholt. Der erste Schock an den Märkten über den Einmarsch Russlands in die Ukraine scheint überwunden. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,9 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um ein Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 Prozent einbüßte.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.052,10 -3,96%

XDAX 14.312,44 -1,44%

EuroSTOXX 50 3.829,29 -3,63%

Stoxx50 3.541,51 -3,24%

DJIA 33.223,83 +0,28%

S&P 500 4.288,70 +1,50%

NASDAQ 100 13.974,67 +3,44%

Nikkei 225 26.240,00 -0,44%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 166,81 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1217 +0,16%

USD/Yen 115,1905 -0,35%

Euro/Yen 129,2105 -0,19%

BTC/USD $38.692, 85 +10,82%

ROHÖL:

Brent 101,15 +2,07 USD

WTI 94,57 +1,76 USD

Quelle:

News am Morgen

Börse

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen. weiterlesen



Ukraine-Konflikt

An Tag zwei des russischen Angriffs meldet die Ukraine Raketenbeschuss auf die Hauptstadt Kiew. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, wie die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mitteilte. „Schreckliche russische Raketenangriffe auf Kiew“… weiterlesen

Finanztipp

Ukraine-Konflikt

Ukrainischer Generalstab: Schwere Gefechte nordwestlich von Kiew

Ukrainische Truppen liefern sich nach Angaben des Generalstabs heftige Gefechte mit russischen Angreifern im Kiewer Gebiet. In Iwankiw rund 80 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt hätten sich Fallschirmjäger einer „überwältigenden“ Anzahl russischer Truppen entgegengestellt … weiterlesen

Panorama

RKI warnt vor weiter hohem Infektionsdruck – Omikron-Subtyp legt zu

Trotz des wohl überschrittenen Scheitelpunkts der Omikron-Welle sieht das Robert Koch-Institut (RKI) weiter einen sehr hohen Infektionsdruck in der Bevölkerung. weiterlesen

Unternehmen

BASF will nach Milliardengewinn etwas mehr Dividende zahlen

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand plane, die Dividende auf 3,40 Euro je Aktie zu erhöhen, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. weiterlesen