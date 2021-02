Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – KAUM VERÄNDERT AUF HOHEM NIVEAU – Der Dax dürfte am Dienstag stabil ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 14 115 Punkte. Vor einer Woche hatte er mit 14 169 Punkten sein Rekordhoch erreicht. Am früheren Morgen hatte sich die IG-Indikation bereits bis auf 14 162 Punkte genähert, bevor sie den Rückwärtsgang einlegte. Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dem Impf-Optimismus dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten folgen, so Hewson. In den USA waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Wochenende bereits voran gelaufen.

USA: – FEIERTAGSPAUSE – Am Montag fand in den USA wegen eines Feiertages kein Handel statt.

ASIEN: – GEWINNE – Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben optimistisch. Sie setzen weiterhin auf eine fortgesetzte Konjunkturerholung und hoffen auf nachhaltige Erfolge der Corona-Impfkampagnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um knapp 1,3 Prozent auf 30 467 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals seit mehr als 30 Jahren über der Marke von 30 000 Punkten geschlossen. In Hongkong stieg der Hang Seng um 1,6 Prozent. In Festland-China wurde feiertagsbedingt erneut nicht gehandelt.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.109,48 +0,42%

XDAX 14.120,79 +0,34%

EuroSTOXX 50 3.734,20 +1,04%

Stoxx50 3.247,40 +1,13%

DJIA 31.458,40 +0,09%

S&P 500 3.934,83 +0,47%

NASDAQ 100 13.807,70 +0,53%

Nikkei 225 30.175,00 +1,84 %

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,31 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2135 +0,04%

USD/Yen 105,51 +0,16%

Euro/Yen 128,04 +0,20%

Bitcoin/USD 48.930,93 +4,26%

ROHÖL:

Brent 63,44 +0,14 USD

WTI 60,11 +0,64 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-rekord-in-reichweite/2824027/

Aktuelle Heizölpreise



News am Morgen

Unternehmen

Tiktok im Visier von Verbraucherschützern

Die beliebte Kurzvideo-App Tiktok gerät ins Visier europäischer Verbraucherschützer. weiterlesen



-Anzeige-

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Politik

Bayern fordert Steuervergünstigungen

Mit neuen Steuervergünstigungen will Bayern die Bedingungen in Deutschland verbessern. Diese sollen für ganz bestimmte Unternehmen gelten. weiterlesen

Panorama

WHO warnt vor zu großem Optimismus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt weiter vor zu großem Optimismus angesichts der weltweit sinkenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. weiterlesen

Panorama

Neuer Schneefall! Bahnhof gesperrt

Teils starker Schneefall hat in und um Hamburg sowie in Kiel den Bahn- und öffentlichen Nahverkehr durcheinander gewirbelt. weiterlesen

Artikel im Fokus:

Nordex nimmt Schwung auf, Vestas in Bedrängnis

AKASOL: US-Übernahme beflügelt die Aktie

Netflix nimmt Anlauf, Texas Instruments nicht zu bremsen

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich