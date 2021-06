Börsentag auf einen Blick

AKTIEN

DEUTSCHLAND: – ETWAS FESTER – Im Feiertagshandel dürfte der Dax knapp über 15 600 Punkten starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Donnerstag wenige Punkte höher auf 15 614 Punkte. Nach dem Rekord von 15 685 Punkten am Dienstag hatten sich am Mittwoch keine neuen Käufer gefunden. Der Dax bewegte sich nur wenig um 15 600 Punkte. Im Feiertagshandel dürfte sich daran wenig ändern, zumal sich auch an der Wall Street am Rekordniveau weiter wenig tut. Immerhin stehen hier am Nachmittag mit den ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Signale für den wichtigen Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag auf der Agenda.

USA: – LEICHTE KURSGEWINNE – Die US-Börsen sind am Mittwoch nicht weiter voran gekommen. Vom frühen Anstieg bis knapp über die Marke von 34 700 Punkten blieb beim Dow Jones Industrial nur wenig übrig. Dem Kursbarometer fehlten im Tagesverlauf die Kraft und den Anlegern die nötigen Impulse. Mit 34 600,38 Punkten brachte er ein nur dünnes Plus von 0,07 Prozent über die Ziellinie.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND ETWAS FESTER – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend leichte Kursgewinne verzeichnet. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,39 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann rund 0,26 Prozent, während es in Hongkong für den Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent nach unten ging. Die Bewegungen hielten sich insgesamt aber in Grenzen.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.602,71 +0,23%

XDAX 15.592,22 +0,08%

EuroSTOXX 50 4.088,50 +0,41%

Stoxx50 3.475,91 +0,51%

DJIA 34.600,38 +0,07%

S&P 500 4.208,12 +0,14%

NASDAQ 100 13.675,79 +0,16%

Nikkei 225 28.875,00 +0,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,13 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2202 -0,08%

USD/Yen 109,7235 +0,15%

Euro/Yen 133,8805 +0,07%

BTC/USD 38.122,04 +3,53%

ROHÖL:

Brent 71,76 +0,41 USD

WTI 69,21 +0,38 USD

News am Morgen

Wirtschaft

Zahl der Firmenpleiten dürfte verkraftbar bleiben

Die privaten Banken in Deutschland rechnen nicht mit einer riesigen Pleitewelle als Folge der Corona-Krise. weiterlesen



Politik

Scholz: Nicht weiter an Spritpreisschraube drehen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich gegen weiter steigende Benzinpreise ausgesprochen. weiterlesen

Panorama

Inzidenz wird sich einpendeln

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet für die kommende Zeit ein entspannteres Corona-Infektionsgeschehen. weiterlesen

