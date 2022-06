Börsentag auf einen Blick

Aktien: Stabilisierung nach Kursrutsch

DEUTSCHLAND: – STABILISIERUNGSVERSUCH – Der Dax kann am Freitag zumindest vorerst wohl Absacken unter die Marke von 13 000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle, die den Leitindex am Vortag wieder erfasst hatte, steuert er am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen auf einen Stabilisierungsversuch zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein Prozent höher auf 13 167 Punkte. Der X-Dax hatte am Vorabend bereits unter der runden Marke gelegen. Die hohe Inflation und steigende Zinsen schürten bei den Investoren zuletzt wieder die Angst vor einer Wirtschaftskrise. Angesichts des Ausmaßes des Abverkaufs – in einem extrem nervösen Marktumfeld hat der Dax binnen weniger Tage rund 1700 Punkte oder mehr als elf Prozent verloren – sehen Experten aktuell aber noch nicht mehr als eine Gegenbewegung. „Das Geld wird global teurer, und es hat noch einen weiten Weg vor sich“, sagten am Morgen die Experten der niederländischen Bank ING mit Blick auf die Zinserhöhungen am Vortag in der Schweiz und Großbritannien. Gegen den Trend beließ nun aber Japans Notenbank ihre Geldpolitik extrem gelockert. Der Verfall von Kontrakten an den Terminbörsen könnte am Freitag wieder größere Schwankungen mit sich bringen.

USA: – VERLUSTE – Die Kursgewinne vom Vortag nach der Zinserhöhung in den USA sind nur einen Tag später schon wieder Makulatur. Eine straffere Geldpolitik der Notenbanken von Hongkong, England und überraschend auch der Schweiz haben den Investoren am Donnerstag die Risiken der weltweiten Inflation erneut deutlich vor Augen geführt – mitsamt der damit verbundenen Gefahr einer Rezession. In diesem für Aktien denkbar schlechten Umfeld büßte der Dow Jones Industrial 2,42 Prozent auf 29 927,07 Punkte ein. Das Börsenbarometer fiel erstmals seit Anfang vergangenen Jahres wieder unter die 30 000-Punkte-Marke. Seit dem Rekordhoch im November 2021 hat der Dow rund ein Drittel eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 verlor 3,25 Prozent auf 3666,77 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 4,02 Prozent auf 11 127,57 Punkte noch stärker ab.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE, GEWINNE IN CHINA – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag mehrheitlich nachgegeben. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,4 Prozent. So widersetzt sich Japans Zentralbank dem globalen Trend zur geldpolitischen Straffung im Kampf gegen die hohe Inflation und lässt die Zügel trotz der rasanten Talfahrt des Yen extrem gelockert. Auch in Südkorea und Australien ging es nach unten an den Aktienbörsen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte hingegen zuletzt um ein Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gewann 0,7 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 13.038,49 -3,31%

XDAX 12.984,69 -4,28%

EuroSTOXX 50 3.427,91 -2,96%

Stoxx50 3.371,12 -2,10%

DJIA 29.927,07 -2,42%

S&P 500 3.666,77 -3,25%

NASDAQ 100 11.127,57 -4,02%

Nikkei 225 25.610,00 -3,38%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 144,31 +0,45%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0525 -0,23%

USD/Yen 133,95 +1,33%

Euro/Yen 140,99 +1,10%

BTC/USD $22.323,84 -0,88%

ROHÖL:

Brent 119,23 -0,58 USD

WTI 116,90 -0,69 USD

News am Morgen

Börse

Dax mit Stabilisierungsversuch nahe 13 000 Punkten

Der Dax kann am Freitag zumindest vorerst wohl Absacken unter die Marke von 13 000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle, die den Leitindex am Vortag wieder erfasst hatte, steuert er am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen auf einen Stabilisierungsversuch zu. weiterlesen

Politik

EU droht Zoff um Beitrittsantrag der Ukraine – Die Nacht im Überblick

Einen Tag nach der Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz und seinen Kollegen aus Italien, Frankreich und Rumänien kann die Ukraine am Freitag auf weitere Unterstützung für ihre Ambitionen auf einen EU-Beitritt hoffen. weiterlesen

Rohstoffe

Geywitz: ‚Gesetzlich verordnetes Frieren‘ unsinnig

In der Debatte um mögliche Gasengpässe in Deutschland hat sich Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) gegen niedrigere Mindesttemperaturen für Wohnungen ausgesprochen. „Gesetzlich verordnetes Frieren halte ich für unsinnig“ … weiterlesen

Panorama

Schritte gegen Corona-Sommerwelle nötig – RKI rät zu Vorsicht

Der Deutsche Städtetag ist besorgt über die steigenden Corona-Infektionszahlen und fordert rasche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Wir brauchen schnelle Entscheidungen und ein neues Bundesinfektionsschutzgesetz noch vor der Sommerpause“ … weiterlesen