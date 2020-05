Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power (WKN: A0RENB | ISIN: CA0585861085 | Ticker-Symbol: PO0) ließ es in den letzten Wochen für ihre Verhältnisse vergleichsweise ruhig angehen. Die Erholung als Reaktion auf die massiven Kursverluste von Ende Februar / Anfang März verlor in der zweiten Hälfte des Aprils merklich an Schwung und lief ganz allmählich aus. Die Anfang Mai von Ballard Power vorgelegten Quartalszahlen vermochten es ebenfalls nicht, die Erholung der „wiederzubeleben“. Die Aktie sah sich mit einem Konsolidierungsszenario konfrontiert.

Wieder frischer Wind / Chartbild hellt auf

Im Ergebnis bildete sich zuletzt eine bullische Flaggenformation (rot dargestellt) aus, die den Verlauf der Konsolidierung zunächst maßgeblich prägte. Innerhalb dieser Flagge lief der Aktienkurs den massiven Unterstützungsbereich um 8,9 US-Dollar an. Schauen wir uns hierzu einmal die aktuelle Konstellation in einem 6-Monats-Chart auf Tagesbasis an.

Der Bereich um 8,90 US-Dollar hatte sich aufgrund der Kursentwicklung in den letzten Monaten eine veritable Relevanz erarbeitet. Ein Bruch dieser Unterstützung hätte für die kurzfristige Entwicklung der Aktie womöglich negative Folgen gehabt und den Wert weiter in die Bredouille gebracht. So aber bestätigte die Aktie dieses Niveau abermals, was wiederum dessen Relevanz nochmals erhöht. Damit ist klar, dass in der aktuellen Konstellation etwaige Rücksetzer zumindest auf die Zone um 8,9 US-Dollar beschränkt bleiben sollten. Anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Ausgehend von den 8,9 US-Dollar lancierte die Aktie von Ballard Power einen Vorstoß, der kürzlich weiter an Dynamik gewann. In dessen weiteren Verlauf wurde die obere Begrenzung der Flagge ausgehebelt und zudem anschließend der Bereich um 10,6 US-Dollar geknackt. Dieser Bereich hatte sich wiederum im April als Widerstand etablieren können.

Oder doch nur ein laues Lüftchen? / Chartbild noch nicht abschließend geklärt

Mit den 10,6 US-Dollar konnte die Ballard-Power-Aktie zunächst eine wichtige Hürde überspringen und somit ein wichtiges Kaufsignal generieren. Der Weg auf der Oberseite schien geebnet. Allerdings setzten im Bereich des nächsten Widerstands bei 11,0 US-Dollar kräftige Gewinnmitnahmen ein und drückten den Aktienkurs vorrübergehend auch wieder unter die 10,0 US-Dollar. Nun ist die Aktie gefordert. Einsetzende Gewinnmitnahmen sind in diesen Situationen nicht selten, doch nun muss sich zeigen, wie nachhaltig der Vorstoß war. Im besten Fall kann die Aktie des Brennstoffzellenherstellers wieder an die Kursgewinne der letzten Tage anknüpfen und kann dann auch die 11,0 US-Dollar überwinden. In diesem Fall stünde einer weiteren Ausdehnung der Bewegung in Richtung 12,0 US-Dollar „eigentlich“ nichts im Wege. Einen erneuten Eintritt in die Flagge oder gar einen Rutsch unter die 8,9 US-Dollar gilt es hingegen unter allen Umständen zu vermeiden.

Die eingangs thematisierte Frage, ob in Bezug auf die weitere Kursentwicklung der Aktie nun frischer Wind wehen wird oder ob sich das Ganze am Ende als laues Lüftchen herausstellen wird, könnte bereits kurzfristig beantwortet werden.

