Mit der BASF Aktie ging es zuletzt stetig bergab. Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch und darunter leidet auch BASF besonders, zumal der DAX-Konzern mit der Energie-Tochter Wintershall stark in Russland aktiv ist.

BASF investiert weiter!

Im operativen Geschäft macht BASF indes aber stetig Fortschritte. So investiert der Chemieriese nun weiter in ein Werk im malaysischen Pasir Gudang. Dort soll die Polymerproduktion bis 2023 um zehn Prozent ausgeweitet werden. Denn das Unternehmen rechnet bei diesen Produkten, die etwa in den Sektoren Automotive oder Haushaltselektronik genutzt werden, bis zum Jahre 2030 mit einem Wachstum von fünf Prozent jährlich.

Die BASF Aktie weiterhin am Fallen!

Auch im heutigen Handel, in dem es mit nahezu allen Aktien bergab geht, sind die BASF-Titel unter Druck geraten. Die BASF-Aktie (DE000BASF111) lag mit 29,0 Prozent erheblich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 72,88 Euro betrug und am 07.04.2021 erreicht worden war. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 04.03.2022 und beträgt 51,25 Euro. Das Papier von BASF sank am Vortag um 6,8 Prozent auf 51,25 Euro. Aktuell liegt die Aktie bei 51,98 Euro und damit leicht im Plus.

Hinter der BASF-Aktie stecken mehr als 5,5 % Dividendenrendite, wofür alleine die Dividendenhistorie mit seit Jahren wachsenden und konstanten Ausschüttungen ein Indikator ist.

Doch auch operativ gibt es inzwischen wieder so manches Highlight. Der Umsatz lag im gesamten Geschäftsjahr 2021 bei 78,6 Mrd. Euro, ein deutliches Plus nach dem 2020er-Wert von 59,15 Mrd. Euro. Zudem liegt das operative Ergebnis mit 7,6 Mrd. Euro deutlich in den schwarzen Zahlen. Im Corona-Jahr 2020 haben wir hier einen Verlust von 191 Mio. Euro gesehen. Mit einem Nettoergebnis von 5,98 Mrd. Euro macht man sogar den milliardenschweren Vorjahres-Nettoverlust fast vergessen. Die BASF-Aktie kommt im Geschäftsjahr 2021 damit auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 Euro. Das ist ein Wert, der wieder vermehrt an die bessere Vor-COVID-19-Zeit und sogar an die Zeit vor den konjunkturellen operativen Einbußen anknüpft.

Wintershall mit Abschreibung!

Das Management von Wintershall spricht davon, dass man die Beteiligung an Nord Stream 2 in Höhe von einer Milliarde Euro abschreibe. Gleichzeitig habe man beschlossen, keinerlei Projekte zur Förderung von Öl und Erdgas in Richtung Russland mehr zu erschließen. Kein Geld fließe mehr in russische Richtung, wie es weiter heißt. Damit schlägt Wintershall den gleichen Tenor ein, den zuvor bereits andere Öl- und Erdgaskonzerne eingeschlagen haben.

Auch die BASF-Aktie, die zu ca. zwei Dritteln an Wintershall beteiligt ist, dürfte das entsprechend spüren.

