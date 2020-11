Hervorragende Neuigkeiten für Biontech. Der Impfstoffkandidat des Mainzer Biotech Unternehmens erwies sich in der ersten Zwischenwirksamkeitsanalyse zu mehr als 90 Prozent wirksam. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg daraufhin um knapp 30 Prozent. Die Aktie ist gerade auf den Allzeit-Höchststand geklettert.

Zusammenfassung:

Die Analyse wertete 94 bestätigte Fälle von COVID-19 bei Studienteilnehmern aus

An der Studie nahmen 43.538 Teilnehmer teil, von denen 42% unterschiedliche Hintergründe hatten, und es wurden keine ernsthaften Sicherheitsbedenken beobachtet; Sicherheits- und zusätzliche Wirksamkeitsdaten werden weiterhin erhoben

Einreichung eines Antrags auf Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) bei der US Food and Drug Administration (FDA) kurz nach Erreichen des erforderlichen Sicherheitsmeilensteins geplant, der derzeit für die dritte Novemberwoche erwartet wird

Klinische Studie wird bis zur abschließenden Analyse an 164 bestätigten Fällen fortgesetzt, um weitere Daten zu sammeln und die Leistung des Impfstoffkandidaten im Vergleich zu anderen Endpunkten der Studie zu charakterisieren

Pfizer SE gaben heute bekannt, dass ihr mRNA-basierter Impfstoffkandidat BNT162b2 bei Teilnehmern ohne vorherigen Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion eine Wirksamkeit gegen COVID-19 nachgewiesen hat.

Grundlage hierfür war die erste Zwischenanalyse zur Wirksamkeit, die am 8. November 2020 von einem externen, unabhängigen Data Monitoring Committee (DMC) aus der klinischen Phase-3-Studie durchgeführt wurde. Nach Diskussion mit der FDA haben sich die Unternehmen vor kurzem dafür entschieden, die 32-Fall-Zwischenanalyse fallen zu lassen und die erste Zwischenanalyse bei mindestens 62 Fällen durchzuführen. Nach Abschluss dieser Diskussionen erreichte die auswertbare Fallzahl 94, und das DMC führte seine erste Analyse für alle Fälle durch.

Die Wirksamkeitsrate läge demnach bei über 90% sieben Tage nach der zweiten Dosis hin. Dies bedeutet, dass der Schutz 28 Tage nach Beginn der Impfung, die aus einem 2-Dosis-Schema besteht, erreicht ist. Im weiteren Verlauf der Studie kann der endgültige Prozentsatz der Impfstoffwirksamkeit variieren. Das DMC hat keine ernsthaften Sicherheitsbedenken gemeldet und empfiehlt, dass die Studie wie geplant mit der Erhebung zusätzlicher Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten fortgeführt wird. Die Daten werden mit den Zulassungsbehörden weltweit diskutiert werden.

„Heute ist ein großer Tag für Wissenschaft und Menschheit. Die ersten Ergebnisse unserer Phase-3-Studie mit dem Impfstoff COVID-19 liefern den ersten Beweis dafür, dass unser Impfstoff in der Lage ist, COVID-19 zu verhindern“, sagte Dr. Albert Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer. „Wir erreichen diesen entscheidenden Meilenstein in unserem Impfstoff-Entwicklungsprogramm zu einer Zeit, in der die Welt ihn am dringendsten benötigt, da die Infektionsraten neue Rekorde erreichen, die Krankenhäuser an Überkapazitäten scheitern und die Volkswirtschaften um eine Wiedereröffnung kämpfen. Mit der heutigen Nachricht sind wir einen bedeutenden Schritt näher dran, den Menschen auf der ganzen Welt den dringend benötigten Durchbruch zu ermöglichen, um dieser globalen Gesundheitskrise ein Ende zu bereiten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen zusätzliche Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten auszutauschen, die von Tausenden von Teilnehmern generiert wurden“.

„Ich möchte den Tausenden von Menschen danken, die sich freiwillig für die Teilnahme an der klinischen Prüfung gemeldet haben, unseren akademischen Mitarbeitern und Prüfärzten in den Studienzentren sowie unseren Kollegen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt, die ihre Zeit diesem entscheidenden Unterfangen widmen“, fügte Bourla hinzu. „Ohne das enorme Engagement aller Beteiligten wären wir nicht so weit gekommen“.

„Die erste Zwischenanalyse unserer globalen Phase-3-Studie liefert den Nachweis, dass ein Impfstoff COVID-19 wirksam verhindern kann. Dies ist ein Sieg für die Innovation, die Wissenschaft und eine globale Zusammenarbeit“, sagte Prof. Ugur Sahin, BioNTech-Mitbegründer und CEO. „Als wir uns vor 10 Monaten auf diese Reise begaben, war es genau das, was wir erreichen wollten. Besonders heute, wo wir uns alle mitten in einer zweiten Welle befinden und viele von uns eingesperrt sind, wissen wir umso mehr zu schätzen, wie wichtig dieser Meilenstein auf unserem Weg zur Beendigung dieser Pandemie und für uns alle ist, um wieder ein Gefühl der Normalität zu erlangen. Wir werden auch weiterhin weitere Daten sammeln, während der Prozess für eine abschließende Analyse fortgesetzt wird, die geplant ist, wenn insgesamt 164 bestätigte COVID-19-Fälle aufgetaucht sind. Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben, diese wichtige Errungenschaft möglich zu machen“.