Anders als man vermuten könnte, entstehen die meisten Emissionen nicht beim Fahren selbst, sondern bereits in der Autoherstellung. Und das vor allem bei batteriebetriebenen Fahrzeugen. Genau dort will BMW nun ansetzen, um klimafreundlicher zu werden. Begonnen wird auf dem größten Markt, in China, wo jetzt neue Ziele zur Reduktion der Emissionen gesteckt werden. Diese Nachricht kommt an der Börse sehr gut an. Die BMW-Aktie präsentiert am Donnerstag ein starkes Chartbild.

BMW: Lieferkette in China soll deutlich klimafreundlicher werden

Wie Jochen Goller, Leiter der BMW Group in China, am Donnerstag auf dem Beijing Sustainability Summit mitteilte, will der Münchner Konzern zusammen mit chinesischen Zulieferern entlang der kompletten Lieferkette den Kohlendioxidausstoß gegenüber 2019 um 20% senken. „Wir müssen auf die gesamte Wertschöpfung schauen“, sagte Goller am Rande des Treffens der Deutschen Nachrichtenagentur. Die meisten Emissionen würden aus der Lieferkette vor der Produktion stammen.

„Viele Leute glauben, dass die größten Emissionsquelle das Auto ist. Aber über den ganzen Kreislauf betrachtet, hinterlässt die Lieferkette den größten CO2-Fußabdruck.“

Die angestrebte 20-prozentige Verringerung sei laut Goller ambitioniert. Denn durch den aktuellen Elektroauto-Hype wurde eigentlich sogar ein Emissionsanstieg um 40% prognostiziert. Doch dem will BMW nun ganz klar entgegenwirken: Bei einem Treffen mit hochrangigen chinesischen Umweltschutzvertretern und Partnern wie dem Batteriehersteller Ningde Times und dem nationalen Stromversorger State Grid kündigte Goller an, dass bis 2030 die eigenen Kohlendioxid-Emissionen sogar um 80% reduziert werden sollen.

Da das bevölkerungsreichste Land der Welt bis 2060 klimaneutral werden will, fördert China die Elektromobilität entsprechend. Im Zuge dessen plant auch der Münchner Automobil-Hersteller bis 2023 zwölf vollelektrische Modelle in allen Marktsegmenten der Marken BMW und Mini in China auf den Markt zu bringen. Bis dahin sollen Elektrofahrzeuge etwa ein Viertel des Gesamtabsatzes Chinas ausmachen. „Wir sind sehr optimistisch, was batteriebetriebene Autos angeht.“ Goller erwartet beispielsweise bei den Premiumautos in China einen Zuwachs von etwa 10%. Des Weiteren will BMW bis Ende des Jahres rund 360.000 Ladestationen verschiedener Partner in China über eine mobile App bündeln. Damit sollen dann Ladestationen gefunden und auch direkt bezahlt werden können.

Global betrachtet will der Autobauer aus Bayern 2021 insgesamt rund 1 Million Fahrzeuge mit alternativen Antrieben verkaufen, bis 2025 sollen es 2 Millionen Elektrofahrzeuge werden und bis 2030 circa 10 Millionen.

BMW-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen

Nachdem die neuen Ziele des weltweit führenden Herstellers von Automobilen und Motorrädern bekannt wurden, schoss die BMW-Aktie in die Höhe. An der Frankfurter Börse ist das Papier zeitweise bis zu 94,20 Euro wert. Am Vortag schloss der Titel noch bei 89,97 Euro. Kurz vor Börsenschluss am Donnerstag notiert er mit einem Plus von 3,49% bei 93,11 Euro.

/sf