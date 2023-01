Börsentag auf einen Blick

Aktien: Etwas schwächer nach jüngstem Schub

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE NACH SCHUB – Nach einem beeindruckenden Jahresauftakt dürfte am Donnerstag zunächst Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. Der Dax , der in den ersten drei Handelstagen des neuen Jahres um gut vier Prozent gestiegen ist, wird zum Handelsbeginn etwas niedriger erwartet. Die nachlassende Inflation hatte in den vergangenen Tagen die Kurse befeuert. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,14 Prozent niedriger auf 14 470 Punkte. Am frühen Nachmittag werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Der ADP-Arbeitsmarktbericht gilt als recht guter Indikator für die offiziellen Beschäftigungszahlen, die am Freitag veröffentlicht werden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Faktor für die Geldpolitik der US-Notenbank, die die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Tempo und Ausmaß dabei sind derzeit die entscheidende Stellschraube für das Geschehen an den Aktienmärkten.

USA: – GEWINNE – Über den gesamten Handel hin- und hergerissen haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch letztlich für Gewinne entschieden. Der Zick-Zack-Kurs prägte den Verlauf vor und nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,40 Prozent höher auf 33 269,77 Punkten. Die Fed will die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten vor einer „ungerechtfertigten“ Lockerung der Finanzmarktkonditionen, hieß es in dem Protokoll, das auch eine weitere geldpolitische Straffung signalisierte.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag fester tendiert. Die insgesamt freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für etwas Rückenwind. Auch die weitere Öffnung Chinas nach den strikten Corona-Beschränkungen trieb an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,4 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 1,9 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,3 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.490,78 +2,18%

XDAX 14.485,56 +2,04%

EuroSTOXX 50 3.973,97 +2,36%

Stoxx50 3.780,07 +1,32%

DJIA 33.269,77 +0,40%

S&P 500 3.852,97 +0,75%

NASDAQ 100 10.914,80 +0,48

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,16 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0619 +0,15%

USD/Yen 132,3045 -0,29%

Euro/Yen 140,5060 -0,13%

BTC/USD 16.826,99 -0,26%

ROHÖL:

Brent 78,84 +1,00 USD

WTI 73,80 +0,96 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-etwas-schwaecher-nach-juengstem-schub/3981665/

Börse

Nach starkem Jahresauftakt schalten Anleger einen Gang zurück

Nach einem beeindruckenden Jahresauftakt dürfte am Donnerstag zunächst Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. weiterlesen

Gesundheit

RKI: Rückgang zum Jahresende bei Atemwegserkrankungen

Trotz der Sorge vor besonders vielen Krankheitsfällen vor und an den Weihnachtsfeiertagen ist die Zahl akuter Atemwegserkrankungen in Deutschland Ende 2022 zurückgegangen. weiterlesen

Unternehmen

Amazon streicht mehr als 18 000 Stellen

Die Entlassungswelle beim weltgrößten Online-Versandhändler Amazon fällt deutlich größer aus als zunächst angenommen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Politik

Initiative für Panzer-Lieferungen an Ukraine

Die Bundestags-CSU fordert eine europäische Initiative der Bundesregierung, um gemeinsam mit Bündnispartnern Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine zu liefern. weiterlesen

Wohnungsmarkt

‚Vermieter nutzen Position Wohnungssuchender schamlos aus‘

Im angespannten Wohnungsmarkt in vielen deutschen Städten geht das Vorgehen vieler Vermieter nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi voll zu Lasten der Wohnungssuchenden. weiterlesen

Promis Newsbreak24.de

Emily Ratajkowskis heiße Bikini-Show: Sie zeigt uns ihre Kehrseite

Model Emily Ratajkowski posiert auf Instagram im Bikini für ihre Follower. Bei dem Anblick eines so durchtrainierten Hinterns wird wohl jeder Fan schwach! weiterlesen



Unternehmen

Mehr Frauen in der Topetage – ‚Es tut sich etwas in den Vorständen‘

Die Führungsetage börsennotierter deutscher Topunternehmen ist einer Studie zufolge so weiblich wie nie seit Beginn der Auswertung im Jahr 2013. weiterlesen

Spannende Artikel

Amazon im Konkurrenzkampf!

Sinkende Nachfragezahlen trüben Stimmung bei Tesla

Varta – Erholung angelaufen. TeamViewer nimmt wieder Fahrt auf. Zalando – Ganz stark.

Allianz – Aktie setzt zum Ausbruch an. Münchener Rück – Fulminanter Start ins neue Jahr!

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich