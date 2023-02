Börsentag auf einen Blick

Aktien: Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

DEUTSCHLAND: – RÜCKSETZER ERWARTET – Der Dax dürfte am Freitag zunächst weiter von seinem Vortageshoch seit einem Jahr zurückkommen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15 383 Punkte. Am Donnerstagvormittag war der Dax noch bis auf 15 658 Punkte gestiegen, dann schmolzen die Kursgewinne bereits zusammen. An der Wall Street ging es am Abend nach dem europäischen Handelsende weiter bergab, und auch von Asiens Börsen kommen am Morgen eher schwächere Vorgaben. Angesichts zuletzt wieder hochgekochter Zinssorgen sehen die Experten der Credit Suisse die Anleger bereits in Habachtstellung vor den US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag.

USA: – SCHWÄCHER – Zins- und Konjunktursorgen belasten die US-Aktienmärkte weiter. Die wichtigsten Indizes hatten sich zwar am Donnerstag zunächst etwas von ihren Vortagesverlusten erholt, doch im weiteren Handelsverlauf verließ die Anleger wieder der Mut. Denn einmal mehr hatte ein Notenbank-Vertreter auf die Notwendigkeit zusätzlicher Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation hingewiesen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,73 Prozent auf 33 699,88 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND SCHWACH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA dämpfte die Stimmung der Anleger. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas höher. Verluste von 0,8 Prozent verzeichnete hingegen zuletzt der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,9 Prozent ein.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.523,42 +0,72%

XDAX 15.433,95 +0,01%

EuroSTOXX 50 4.250,14 +0,97%

Stoxx50 3.912,02 +0,61%

DJIA 33.699,88 -0,73%

S&P 500 4.081,50 -0,88%

NASDAQ 100 12.381,17 -0,91%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 136,20 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0728 -0,06%

USD/Yen 131,5325 -0,07%

Euro/Yen 141,1015 -0,12%

BTC/USD 22.905,06 -3,41%

ROHÖL:

Brent 84,07 -0,43 USD

WTI 77,61 -0,45 USD

Heizöl: Hier kostenlos vergleichen

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-kursverluste-erwartet/4014079/

Börse

Dax-Rücksetzter erwartet – Adidas schockt

Dem Dax droht nach den jüngsten Gewinnen am Freitag ein Rücksetzer. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,6 Prozent auf 15 424 Punkte … weiterlesen

Politik

EU: Migrationspolitik – Pilotprojekte an Außengrenzen

Wegen der starken Zunahme unerwünschter Migration hat die Europäische Union sich auf eine Verschärfung der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik verständigt. weiterlesen

Studie

ChatGPT meistert Fragen eines US-Medizinexamens

Der Text-Roboter ChatGPT würde sich in einem Examen für angehende Mediziner in den USA beachtlich gut schlagen. weiterlesen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

Immobilien

Immobilienpreise in Deutschland fallen weiter

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach Einschätzung der wichtigsten Finanzierer weiter gefallen. weiterlesen

Promi Newsbreak24.de

Verkündet Rihanna beim Super Bowl 2023 eine Riesen-Sensation?

Am Sonntag, 12. Februar, ist es endlich wieder soweit: Das sportliche Großereignis der National Football League (NFL) geht in die nächste Runde. Beim diesjährigen Super Bowl heizt Rihanna in der Halftime-Show dem Stadion ein. weiterlesen

Computer

Zwischen Boykottaufruf und Megahit

Heiß erwartet und diskutiert: Inmitten einer heftigen Debatte um die Rechte von Transmenschen erscheint am Freitag mit „Hogwarts Legacy“ das erste größere Videospiel aus dem „Harry Potter“-Imperium seit Jahren. Wegen kritischer Äußerungen … weiterlesen

Spannende Artikel

Dax auf Jahreshoch! Kann er sich halten?

Deutsche Bank – Wie weit trägt die Kursrally? Commerzbank – Ist das Ende der Fahnenstange erreicht?

SAP-Konkurrent Microsoft und Oracle im Fokus. Rallybewegungen auf dem Prüfstand!

TUI – Kursrally im 2. Versuch? Deutsche Lufthansa – Beindruckend! Das sind die nächsten Kursziele.

Weitere wichtige Informationen für den Börsentag:

>>Aktien TOP 30 << Aktien-Trend auf Börsennews

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Aktuelle Blogs

Handelskalender

Verfallstage an der Börse (Hexensabbat)

Im Fokus der Anleger – die meistdiskutierten Wertpapiere und Themen

Finanzprodukte im Vergleich