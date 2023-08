Börsentag auf einen Blick

Aktien: Schwäche setzt sich fort

DEUTSCHLAND: – SCHWÄCHE SETZT SICH FORT – Die runde Marke von 16 000 Punkten im Dax ist am Donnerstag erneut in Gefahr. Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15 987 Punkten. Es zeichnet sich damit der vierte Tag in Folge mit Verlusten ab. Der als schwacher Börsenmonat gefürchtete August wird seinem Ruf bislang gerecht. Nach dem weiteren Rekordhoch am Montag bei 16 528 Punkten hatten die Dax-Anleger am Tag darauf erst einmal Gewinne mitgenommen. Die anschließend erfolgte Abstufung der Bonität für die USA durch die Ratingagentur Fitch hatte aber niemand auf der Rechnung. Sie verstärkte die Gewinnmitnahmen. In den USA ging es für die Aktien-Indizes am Vortag daher kräftig bergab und auch in Asien dominieren die Minus-Vorzeichen, sodass die Vorgaben aus Übersee für den hiesigen Markt negativ sind.

USA: – DEUTLICHE KURSVERLUSTE – Die US-Börsen haben zur Wochenmitte mit teils hohen Verlusten auf die Bonitätsabstufung der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Mittwoch 0,98 Prozent auf 35 282,52 Punkte. Am Vortag war der Dow noch auf den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres geklettert. Nun aber nahmen Anleger Kursgewinne mit.

ASIEN: – ETWAS SCHWÄCHER – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Donnerstag etwas schwächer tendiert. Der Entzug der Top-Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch wirkt weiter nach. Auch in den USA sorgte der Schritt für deutliche Kursverluste. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 1,3 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,02 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,06 Prozent.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.020,02 -1,36%

XDAX 15.993,40 -1,54%

EuroSTOXX 50 4.336,50 -1,61%

Stoxx50 3.962,86 -1,31%

DJIA 35.282,52 -0,98%

S&P 500 4.513,39 -1,38%

NASDAQ 100 15.370,74 -2,21%

Nikkei 225 32.356,71 -2,53%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,24 -0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0933 -0,05%

USD/Yen 143,61 +0,20%

Euro/Yen 157,02 +0,15%

BTC/USD 29.086,74 -1,84%

ROHÖL:

Brent 83,25 +0,05 USD

WTI 79,52 +0,03 USD

Börse

Schwacher Monatsstart geht weiter – 16 000 Punkte wackeln

Die runde Marke von 16 000 Punkten im Dax ist am Donnerstag erneut in Gefahr. Zwei Stunden vor dem Handelsstart auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,21 Prozent auf 15 987 Punkten. weiterlesen



Baubranchen

Handwerkspräsident fordert Krisengipfel zur Talfahrt am Bau

„Wir brauchen eine Krisenrunde zum Bau, einen Bau-Krisengipfel. Dass der Bau ein Tal durchschreiten wird, ist mit Blick auf den dramatischen Rückgang bei den Baugenehmigungen in den vergangenen Monaten wohl nicht mehr gänzlich abzuwenden. Umso dringender ist es, sich zusammenzusetzen und über Maßnahmen zu sprechen, damit wir nicht zu lange im Tal unterwegs sind. Es braucht das Aufbruchssignal, dass wir die Talsohle schnell hinter uns lassen wollen.“ weiterlesen

Mobilität

Wissing erwartet Ende 2024 großen Schritt für pünktlichere Züge

Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet Ende 2024 einen ersten großen Schritt für mehr Pünktlichkeit bei der Bahn. weiterlesen

Finanzbranche

Credit Suisse hat in 200 Investmentbanker entlassen

m Rahmen einer ersten Kündigungswelle haben einem Pressebericht zufolge 200 Investmentbanker bei Credit Suisse (CS) ihren Job verloren. weiterlesen

Recht

Neun Monate Wirecard-Prozess – Warten auf den Schlüsselmoment

Im Münchner Wirecard-Prozess zeichnet sich eine Verlängerung über die eingeplanten 100 Verhandlungstage hinaus ab. weiterlesen

Wetter NEWSBREAK 24

Regen-Rekord! Stärkster Niederschlag seit 140 Jahren

Seit Beginn der Wetteraufzeichnung hat es noch nie mehr Regen als in den vergangenen Tagen gegeben. Durch Sturm „Doksuri“ kamen mehrere Menschen ums Leben. weiterlesen



International

Weiterer denkwürdiger Auftritt vor Gericht für Trump

Nach der beispiellosen Anklage gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol muss der Ex-Präsident erstmals vor Gericht erscheinen. weiterlesen

Quartalszahlen

Lufthansa erwartet 2023 eines der besten Jahre ihrer Geschichte

Die Lufthansa steuert nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten Jahre ihrer Geschichte zu. weiterlesen

Zalando profitiert von Kostenkontrolle – Etwas vorsichtiger für Umsatz

Trotz eines trägeren Geschäfts hat der Online-Modehändler Zalando im vergangenen Quartal dank Kostenkontrolle operativ mehr verdient als gedacht. weiterlesen

Smartphone-Schwäche bremst Chipkonzern Qualcomm

Der Chipkonzern Qualcomm sieht keine baldige Erholung der weltweiten Smartphone-Verkäufe und reagiert mit weiterem Stellenabbau. weiterlesen

