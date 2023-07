Börsentag auf einen Blick

Aktien: Stabil zum Wochenausklang

DEUTSCHLAND: – STABIL – Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim Dax gemächlicher angehen. Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16 000 Punkte geschafft, doch nun zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,07 Prozent im Minus auf 16 129 Punkte. Anleger gehen damit abwartend in die Berichtssaison, die am Freitag mit einigen Zahlen aus dem US-Bankensektor eingeläutet wird. Von JPMorgan , der Citigroup sowie Wells Fargo werden die Zahlen zum zweiten Quartal erwartet. „Jetzt müssen die Unternehmen ihre zuletzt wieder deutlich angestiegenen Aktienkurse mit mindestens stabilen, im Idealfall gestiegenen Gewinnen rechtfertigen“, stellte der Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen fest.

USA: – TECH-RALLY GEHT WEITER – Die US-Börsen haben am Donnerstag weiter an Fahrt gewonnen. Wie schon zur Wochenmitte profitierten insbesondere Technologiewerte von den nachlassenden Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA. Nachdem die Verbraucherpreise am Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die Erzeugerpreise nun diesen Trend. Sie stiegen zum Vorjahresmonat nur noch um 0,1 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt 0,4 Prozent erwartet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 1,73 Prozent auf 15 571,98 Punkte an und erreichte das Niveau von Januar 2022. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 34 395,14 Punkte zu.

ASIEN: – KURSGEWINNE – In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag mit Rückenwind der US-Börsen weiter zugelegt. Die sich abschwächende Inflation in den USA treibt die Märkte weiter an. Der Schwung ließ aber nach. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, legte um 0,2 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent.

Schusskurse des letzten Handelstages

DAX 16.141,03 +0,74%

XDAX 16.158,87 +0,82%

EuroSTOXX 50 4.391,76 +0,72%

Stoxx50 3.959,65 +0,61%

DJIA 34.395,14 +0,14%

S&P 500 4.510,04 +0,85%

NASDAQ 100 15.571,98 +1,73%

Nikkei 225 32.746,57 +2,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,97 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1232 +0,05%

USD/Yen 137,6805 -0,27%

Euro/Yen 154,6475 -0,22%

BTC/USD 31.399,29 +3,57%

ROHÖL:

Brent 81,41 +0,05 USD

WTI 76,97 +0,08 USD

Börse

Anleger warten Start der Berichtssaison ab

Nach einer Gewinnstrecke von fünf Tagen lassen es die Anleger am Freitag beim Dax gemächlicher angehen. Fast vier Prozent hat der Leitindex in den vergangenen Tagen zugelegt und die Rückkehr über die 16 000 Punkte geschafft, doch nun zeichnet sich eine wenig veränderte Eröffnung ab. weiterlesen

Arbeitswelt

Das Büro schrumpft – mit Folgen auch für die Städte

Städte weltweit müssen sich auf ein dauerhaftes Fernbleiben vieler Büroangestellter einstellen. In Deutschland arbeitet nach den regelmäßigen Umfragen des Münchner Ifo-Instituts auch nach dem Ende der Corona-Pandemie ein gutes Viertel der Angestellten daheim … weiterlesen

Filmindustrie

Hollywood-Schauspieler treten in Streik

Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA treten in den Streik. Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP keine Einigung erzielt werden konnte, werde ab Mitternacht die Arbeit niedergelegt … weiterlesen

International

Raketentriebwerk in japanischem Testzentrum explodiert

Erneuter Rückschlag für Japans Raumfahrtbehörde Jaxa: Ein kleines Antriebswerk für die japanische Trägerrakete Epsilon-S ist am Freitag während eines Probelaufs im Raketentestzentrum Noshiro in der nördlichen Präfektur Akita explodiert. weiterlesen

Mobilität

Einseitiger Klimapolitik gegen das Auto

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat vor Forderungen nach einer einseitigen Klimaschutzpolitik zulasten des Autoverkehrs gewarnt. weiterlesen

Ratgeber NEWSBREAK 24

So sollte man ein Smartphone niemals aufladen

Vor dem Schlafengehen noch schnell das Smartphone einstecken, damit man morgens einen vollen Akku hat: Ein fataler Fehler, den die meisten Menschen machen und der unter Umständen eine große Gefahr birgt. weiterlesen



Unternehmen

Barry Callebaut wird wegen möglicher Regelverstöße von Börsenaufsicht überprüft

Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) hat eine Untersuchung gegen den Schweizer Schokoladenkonzern Barry Callebaut eröffnet. weiterlesen

Klima

Wärmster Juni und drittwärmste erste Jahreshälfte

Die erste Hälfte des Jahres war nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA weltweit die drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 – abgeschlossen vom wärmsten Juni. weiterlesen

