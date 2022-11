Börsentag auf einen Blick

Aktien: Anleger bleiben optimistisch

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Auf dem höchsten Kursniveau seit Anfang Juni zeigt der Dax auch zum Wochenbeginn offenbar keine Anzeichen der Schwäche. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag etwas mehr als zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 14 269 Punkte. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck stütze die Bewertungen und stabilisiere den Technologiesektor, hieß es am Morgen von den Strategen von JPMorgan. Etwas weniger strenge Corona-Maßnahmen in China kommen hinzu und geben dem Markt auch nach seiner jüngsten Kursrally Halt.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben am Freitag nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag noch eine Schippe draufgelegt. Zum Wochenschluss griffen die Anleger insbesondere bei Technologiewerten weiter zu. Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik stützten erneut die Märkte, nachdem am Donnerstag etwas moderate US-Inflationsdaten veröffentlicht worden waren. Positive Impulse lieferte am Freitag ferner die leichte Lockerung der Corona-Beschränkungen in China, die die Weltkonjunktur belasten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,82 Prozent auf 11 817,01 Zähler. Für Donnerstag und Freitag zusammen ergibt sich damit ein Plus von 9,4 Prozent – der stärkste Zweitagesgewinn seit 2008. Der marktbreite S&P 500 kletterte am Freitag um 0,92 Prozent auf 3992,93 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,10 Prozent auf 33 747,86 Zähler zu. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Aufschlag von 4,15 Prozent.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan schloss der Tokioter Leitindex Nikkei 225 1,1 Prozent tiefer mit 27 963,47 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen in China legte zuletzt um 0,2 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,7 Prozent stieg.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.224,86 +0,56%

XDAX 14.308,83 +0,91%

EuroSTOXX 50 3.868,50 +0,57%

Stoxx50 3.659,65 -0,47%

DJIA 33.747,86 +0,10%

S&P 500 3.992,93 +0,92%

NASDAQ 100 11.817,01 +1,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 138,41 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0309 -0,47%

USD/Yen 139,30 +0,45%

Euro/Yen 143,60 -0,02%

ROHÖL:

Brent 95,52 -0,47 USD

WTI 88,42 -0,54 USD

Börse

Rally dürfte mit etwas geringerem Schwung weitergehen

Auf dem höchsten Kursniveau von Anfang Juni zeigt der Dax auch zum Wochenbeginn offenbar keine Anzeichen der Schwäche. weiterlesen

International

Klimakonferenz startet in entscheidende zweite Woche

Die internationale Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich geht in die entscheidende Woche. Bis Freitag wollen sich die Vertreter von knapp 200 Staaten auf weitere gemeinsame Schritte gegen die Erderwärmung verständigen. Für die wichtigen letzten Verhandlungstage werden aus Deutschland … weiterlesen

Ukraine-Krieg

Selenskyj an die Ukrainer: ‚Wir alle spüren, wie unser Sieg naht‘

Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen. „Wir alle spüren, wie unser Sieg naht“ … weiterlesen

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Panorama Newsbreak24.de

Diese Bundesländer heben Corona-Isolationspflicht auf

Zum Einkaufen oder zur Arbeit trotz positivem Coronatest? In vier Bundesländern soll genau das künftig möglich sein, die nun die Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion aufheben. weiterlesen

Politik

Bürgergeld droht Stopp im Bundesrat

Im Streit über das Bürgergeld ist jetzt der Bundesrat am Zug: Die Länderkammer stimmt an diesem Montag über die zentrale Sozialreform der Ampel-Koalition ab. weiterlesen

Militär

Außenminister wollen Start von Ukraine-Militärtraining beschließen

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Montag bei einem Treffen in Brüssel den Start einer Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte beschließen. weiterlesen

Panorama

Streit über Vorstoß zum Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Ein Vorstoß aus Schleswig-Holstein für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ist in der Bundespolitik auf ein geteiltes Echo gestoßen. weiterlesen

