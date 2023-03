Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax erholt erwartet

DEUTSCHLAND: – ERHOLUNG ERWARTET – Der Dax dürfte am Montag zum Auftakt Boden gut machen. Der deutsche Leitindex wird über der psychologisch wichtigen Marke von 15 000 Punkten erwartet, unter die er am Freitag gefallen war. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,9 Prozent im Plus auf 15 086 Punkte. Positive Impulse kommen dabei von den New Yorker Börsen, die am Freitag nahe ihres Tageshochs aus dem Handel gegangen waren. Eine Entspannung im US-Bankensektor hatte den US-Aktien am Freitag nach einem schwächeren Auftakt noch ins Plus verholfen. Möglich also, dass sich nun auch in Europa Finanzwerte etwas erholen, nachdem dort am Freitag wieder eine Verkaufswelle über sie geschwappt war. Mittlerweile fand sich zudem ein Käufer für die Silicon Valley Bank, deren Fall die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst hatte, die dann durch die Probleme der Credit Suisse verschärft worden waren. Vor einer Woche hatte dann die UBS die Credit Suisse in einer Notfallrettung übernommen. Börsianer wollen aber noch keine Entwarnung geben. Laut Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel könnte der Dax trotz der Indikation über der Marke von 15 000 Punkten weiter sehr volatil bleiben. „Schwelende Unsicherheiten im Zusammenhang mit der aktuellen Bankenkrise und der nun wieder unsicherer gewordenen Geldpolitik werden den deutschen Leitindex auch zu Wochenbeginn im Würgegriff halten“, so der Experte. Im Fokus stehe der Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Vormittag veröffentlicht wird.

USA: – GEWINNE – Eine Entspannung im US-Banksektor hat den US-Börsen am Freitag nach einem schwächeren Auftakt ins Plus verholfen. Vor allem schwer angeschlagene Regionalbanken-Aktien erholten sich. Das Vertrauen sei aber fragil und die Schwankungen an den Börsen dürften vorerst hoch bleiben, sagte ein Investmentstratege. Womöglich müssten die politischen Entscheidungsträger noch mehr zum Erhalt des Vertrauens in das globale Finanzsystem tun. Der mit Verlusten in den Tag gestartete Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,41 Prozent auf 32 237,53 Punkte knapp unter seinem Tageshoch. Im Wochenverlauf legte der bekannteste Wall-Street-Index damit um 1,2 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,56 Prozent auf 3970,99 Zähler. Der Nasdaq 100 stieg um 0,30 Prozent auf 12 767,05 Punkte und gewann im Wochenverlauf zwei Prozent.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,4 Prozent. Auf den Börsen Chinas lasteten indes durchwachsene Konjunkturdaten. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,8 Prozent. Thema bleibt zudem die Furcht vor einer Ausweitung der Krise einiger Regionalbank in den USA, wenngleich hier jüngst ein wenig Ruhe einkehrte, nachdem seitens der Politik Unterstützung im Notfall versprochen worden war.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 14.957,23 -1,66%

XDAX 15.027,34 -0,80%

EuroSTOXX 50 4.130,62 -1,82%

Stoxx50 3.801,29 -0,76%

DJIA 32.237,53 +0,41%

S&P 500 3.970,99 +0,56%

NASDAQ 100 12.767,05 +0,30%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 137,61 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0767 +0,06%

USD/Yen 130,74 +0,01%

Euro/Yen 140,77 +0,08%

BTC/USD 27.894,16 +1,16%

ROHÖL:

Brent 75,02 +0,03 USD

WTI 69,33 +0,07 USD

Börse

Dax wieder über 15000 Punkten erwartet

Der Dax dürfte am Montag zum Auftakt wieder Boden gut machen. Der deutsche Leitindex wird über der psychologisch wichtigen Marke von 15 000 Punkten erwartet, die er am Freitag im Zuge seines Kursrutsches unterschritten hatte. weiterlesen

Deutschland

Bundesweiter Streik beginnt – Verkehr kommt zum Erliegen

In ganz Deutschland kommt der Verkehr mit Zügen, Bussen und Flugzeugen an diesem Montag weitgehend zum Erliegen. Um Mitternacht hat ein umfassender Warnstreik mehrerer Gewerkschaften begonnen. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Putin will mit Atomwaffen in Belarus Westen einschüchtern

Mit der Stationierung taktischer Atomwaffen im Nachbarland Belarus will Russlands Präsident Wladimir Putin nach Ansicht eines Experten den Westen abschrecken und von Fehlern ablenken. weiterlesen

Klimawandel

Klimaschützer wollen nach gescheitertem Volksentscheid weiterkämpfen

Nach dem Scheitern des Berliner Volksentscheids für ehrgeizigere Klimaziele wollen die Initiatoren der Abstimmung und andere Klimaschützer nicht klein beigeben. weiterlesen

Handel NEWSBREAK 24

Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Firmen wittern das große Geschäft

Die Produzenten und Händler von Cannabis wittern das große Geschäft: Wegen der geplanten Legalisierung der Droge in Deutschland rüsten sie sich, um schnell in den Markt zu dringen. weiterlesen



Europa

Schottische Nationalpartei entscheidet über Sturgeon-Nachfolge

In Schottland klärt sich an diesem Montag die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon. Aussichtsreichste Kandidaten sind Finanzministerin Kate Forbes (32) und Gesundheitsminister Humza Yousaf (37). weiterlesen

Unternehmen

Wichtiger Software-Code von Twitter war im Netz verfügbar

Teile des Software-Codes von Twitter sind infolge eines ungewöhnlich schwerwiegenden Datenlecks offen im Internet einsehbar gewesen. weiterlesen

