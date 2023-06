Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax über 16 000 Punkten erwartet

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent im Plus bei 16 027 Punkten. Das bisherige Wochenhoch wartet dann bei 16 114 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitliche Verluste am Vorabend letztlich noch wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 lauert auf ein Jahreshoch. Wie zuletzt in Europa verlief der Handel in ruhigen Bahnen. In dieser Woche stehen nach Einschätzung von Experten keine wichtigen Daten mehr an. Die Investoren würden sich daher vor Zahlen zur Inflation in den Vereinigten Staaten am kommenden Dienstag und die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einer Woche zurückhalten.

USA: – ROBUST – Nach einem verhaltenen Wochenauftakt sind die New Yorker Aktienkurse auch am Dienstag nicht richtig in Schwung gekommen. Die unsicheren Konjunkturperspektiven und der am 14. Juni erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben nach der Beilegung des US-Schuldenstreits im Mittelpunkt des Interesses. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,03 Prozent knapp im Plus bei 33 573,28 Punkten. Besser entwickelte sich der marktbreite S&P 500 . Er stieg letztlich um 0,24 Prozent auf 4283,85 Punkte. Positiv auffällig waren im Nebenwerte-Bereich Kurserholungen bei einigen US-Regionalbanken. Der technologielastige Nasdaq 100 war mit 14 558,09 Zähler kaum verändert.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,3 Prozent nachgab.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.992,44 +0,18%

XDAX 16.037,23 +0,58%

EuroSTOXX 50 4.295,22 +0,05%

Stoxx50 3.995,38 +0,33%

DJIA 33.573,28 +0,03%

S&P 500 4.283,85 +0,24%

NASDAQ 100 14.558,09 +0,01%

Nikkei 225 32.644,92 +1,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,59 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0686 -0,06%

USD/Yen 139,33 -0,22%

Euro/Yen 148,88 -0,29%

BTC/USD 27.002,65 +4,73%

ROHÖL:

Brent 75,83 -0,46 USD

WTI 71,33 +71,33 USD

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/dpa-afx-boersentag-auf-einen-blick-dax-ueber-16-000-punkten-erwartet/4125806/

Börse

Leichte Gewinne erwartet

Der Dax dürfte sich am Mittwoch erneut an der Hürde um 16 000 Punkte versuchen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 16 027 Punkte. weiterlesen

Ukraine-Krieg

Sicherheitsrat tagt zu Dammexplosion in Ukraine

Die Ukraine wird sich laut Präsident Wolodymyr Selenskyj auch durch die Explosion des Staudamms am Dnipro im Süden des Landes nicht an der Rückeroberung besetzter Gebiete hindern lassen. weiterlesen

Versorger

Wirtschaftsbehörde: Norwegen kann Wasserstoffbedarf im Norden decken

Norwegen kann aus Sicht der Hamburger Wirtschaftsbehörde den Wasserstoffbedarf im Norden decken. Vertreter norwegischer Regierungsinstitutionen und Unternehmen hätten eine nachfragegerechte Verfügbarkeit von kohlenstoffarm hergestelltem Wasserstoff, sogenanntem blauen Wasserstoff, betont … weiterlesen

Mobilität

Bahn muss bei Verspätungen durch Notfälle nicht mehr zahlen

Bei Zugausfällen und -verspätungen müssen Bahnunternehmen in der EU keine Entschädigungen mehr zahlen … weiterlesen

Automobilindustrie NEWSBREAK 24

Deutlich mehr PKW-Neuzulassungen in Deutschland: Das sind die Gründe

Die Zahl der neu zugelassenen Autos steigt in Deutschland deutlich: Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg sie um 19,2 Prozent. Ca. 247.000 Pkws wurden neu zugelassen. weiterlesen

Klima

Was der Krieg fürs Klima heißt – Forscher berechnen Fußabdruck

Zerstörte Kraftwerke, brennende Wälder und Wohnblocks, die in Schutt und Asche liegen: Mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine raubt Russland Menschen ihre Heimat oder sogar ihr Leben. Was der Krieg für das Klima bedeutet, steht seltener im Fokus … weiterlesen

Britisches Königshaus

Reformer oder gescheiterter Royal? Prinz Harry erneut im Zeugenstand

Der britische Prinz Harry (38) stellt sich im Bespitzelungsprozess gegen den „Mirror“-Verlag MGN am Mittwoch erneut dem Kreuzverhör durch den Anwalt der Gegenseite. weiterlesen

