In Deutschland zeichnen sich aufgrund der Zinssignale der US-Notenbank Fed am Donnerstag zunächst erhebliche Verluste im Dax ab. Der Broker IG schätzte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start auf 15.624 Punkte, was einem Rückgang von einem Prozent entspricht. Damit besteht die Gefahr eines Wochentiefs nach der Erholung am Mittwoch. Obwohl die Fed den Leitzins wie erwartet nicht verändert hat und dieser auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren bleibt, deuten neue Prognosen der Notenbanker darauf hin, dass in diesem Jahr möglicherweise noch eine weitere Zinserhöhung bevorsteht und die Zinsen im kommenden Jahr höher sein könnten als ursprünglich erwartet. Insbesondere im zinssensiblen Technologiesektor führte dies zu erheblichen Kursverlusten, die sich am Morgen auf Asien auswirkten.

In den USA reagierten die New Yorker Börsen am Mittwoch insgesamt negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich am besten und sank lediglich um 0,22 Prozent auf 34.440,88 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 verlor hingegen 0,94 Prozent auf 4.402,20 Punkte. Der bereits zuvor schwache technologielastige Nasdaq 100 fiel sogar um 1,46 Prozent auf 14.969,92 Punkte. Technologieaktien gelten als besonders empfindlich gegenüber Zinsänderungen.

In Asien belastete die Aussicht auf mögliche weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr und auf anhaltend höhere Zinsen die Börsen am Donnerstag. Obwohl die Fed den Leitzins am Vorabend vorerst unverändert gelassen hatte, hatte sie entsprechende Signale gesendet. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen widerspiegelt, verlor 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,3 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verzeichnete kurz vor Handelsschluss einen Rückgang von 1,4 Prozent.

Börse





