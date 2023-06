Börsentag auf einen Blick

Aktien: Weitere Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: – WEITERE KURSGEWINNE – Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten dürfte der Dax am Dienstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Anleger gehen mutig an die Daten aus den USA heran, die am Nachmittag veröffentlicht werden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung sind. Die Marktteilnehmer sind offenbar optimistisch, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 16 192 Punkte und damit auf dem höchsten Stand seit drei Wochen. Damals war der deutsche Leitindex mit 16 331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun wieder in Reichweite kommt. Er folgt nun auch der starken Verfassung der US-Aktienmärkte. Vor allem unter den Tech-Anlegern hatte am Vorabend in New York viel Hoffnung geherrscht, dass die Fed die Fantasie für Künstliche Intelligenz nicht stört.

USA: – TECHNOLOGIEWERTE GEFRAGT – Zu Beginn einer von Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche haben die Anleger vor allem bei Technologietiteln zugegriffen. Der Nasdaq 100 baute seine Gewinne nach einem freundlichen Auftakt aus und schloss 1,76 Prozent fester mit 14 784,30 Punkten – damit markierte er erneut ein Hoch seit April 2022. Im bisherigen Jahresverlauf schneidet der technologielastige Auswahlindex deutlich besser ab als die Standardwerte-Indizes, die auch am Montag hinterherhinkten: Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,56 Prozent auf 34 066,33 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,93 Prozent auf 4338,93 Punkte bergauf.

ASIEN: – KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte für Rückenwind. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,4 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 0,1 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 16.097,87 +0,93%

XDAX 16.145,00 +1,12%

EuroSTOXX 50 4.316,49 +0,62%

Stoxx50 3.974,16 +0,04%

DJIA 34.066,33 +0,56%

S&P 500 4.338,93 +0,93%

NASDAQ 100 14.784,30 +1,76%

Nikkei 225 32.724,60 +1,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,45 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0781 +0,21%

USD/Yen 139,5035 -0,07

Euro/Yen 150,4050 +0,14%

BTC/USD 26.056,75 +1,07%

ROHÖL:

Brent 72,32 +0,48 USD

WTI 67,47 +0,36 USD

Börse

Dax vor US-Inflationsdaten weiter aufwärts

Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten dürfte der Dax am Dienstag an seine Vortagsgewinne anknüpfen. weiterlesen

Wirtschaft

Details zu deutlich gesunkener Mai-Inflationsrate

Im Mai ist die Teuerungsrate in Deutschland deutlich auf 6,1 Prozent gesunken – das Statistische Bundesamt veröffentlicht an diesem Dienstag (8.00 Uhr) die Details zu seiner Schätzung von vor zwei Wochen. weiterlesen

Politik

Berlusconi-Tod wird zur Herausforderung für Italiens Rechtskoalition

Der Tod von Politikveteran und Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi wird zur Herausforderung für den Zusammenhalt der italienischen Regierung. weiterlesen

Gesundheit

E-Rezept kommt vom 1. Juli

Elektronische Rezepte (E-Rezepte) sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vom 1. Juli an möglich sein. weiterlesen

Versorger

Solarboom bei Hausbesitzern

Die Nachfrage nach der eigenen Solaranlage auf dem Dach ist in Deutschland sprunghaft gestiegen. Im ersten Quartal wurden deutschlandweit 159 000 Photovoltaik-Anlagen für Privathäuser in Betrieb genommen … weiterlesen

Unternehmen

UBS senkt Apple auf ‚Neutral‘

Die Schweizer Großbank UBS hat Apple von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft, das Kursziel aber von 180 auf 190 US-Dollar angehoben. Maue Nachfragetrends, aber einen Bewertungsaufschlag von 50 Prozent gegenüber dem S&P 500 … weiterlesen

Recht NEWSBREAK 24

BioNTech: Erster Prozess gegen möglichen Impfschaden

Eine Hamburger Ärztin hat vom Impfstoffhersteller BioNTech 150.000 Euro Entschädigung für einen angeblichen Impfschaden gefordert, den sie erlitten hat. weiterlesen

Panorama

Historischer Auftritt von Trump vor Gericht

Nach der historischen Anklage gegen Donald Trump in der Affäre um den Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten muss der frühere US-Präsident an diesem Dienstag in Miami vor Gericht erscheinen. weiterlesen

